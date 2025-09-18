Icon Menü
Ungewöhnliche Aktion in Bad Wörishofen: ein Baum fürs Kino oder die Köche

Bad Wörishofen

Baumpaten pflanzen für Ehepartner, Kinder, fürs Kino oder die Köche

Herbstzeit ist Pflanzzeit. Der Verschönerungsverein Bad Wörishofen punkte dabei seit Jahrzehnten mit einer besonderen Aktion.
Von Markus Heinrich
    Klar, dass es Musik gibt, wenn ein Musikverein einen Baum stiftet.
    Klar, dass es Musik gibt, wenn ein Musikverein einen Baum stiftet. Foto: Skiba, Klemm, privat

    Der Herbst gilt als beste Pflanzzeit für Bäume. In Bad Wörishofen sorgt der Verschönerungsverein mittlerweile seit Jahrzehnten dafür, dass es immer mehr werden. Baumspender aus der Einwohnerschaft spenden dazu die Bäume, allein in diesem Jahr im Wert von 6500 Euro. Eine enorme Summe ist so über die Jahre zusammengekommen – und daraus ist viel Grün für die Kneippstadt entstanden.

