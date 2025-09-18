Baumpaten pflanzen für Ehepartner, Kinder, fürs Kino oder die Köche

Der Herbst gilt als beste Pflanzzeit für Bäume. In Bad Wörishofen sorgt der Verschönerungsverein mittlerweile seit Jahrzehnten dafür, dass es immer mehr werden. Baumspender aus der Einwohnerschaft spenden dazu die Bäume, allein in diesem Jahr im Wert von 6500 Euro. Eine enorme Summe ist so über die Jahre zusammengekommen – und daraus ist viel Grün für die Kneippstadt entstanden.
Bad Wörishofen
