Ungewöhnliche Spunk-Ausstellung in Bad Wörishofen zeigt kreative Vielfalt

Bad Wörishofen

Preisvergabe und kreative Vielfalt: 90 Kunstwerke enthüllen die Magie des Spunk

Besucherinnen und Besucher zeigen sich begeistert von der Vielfalt und dem Ideenreichtum der Jahresausstellung des Kunstvereins.
Von Franz Issing
    Preisvergabe für die besten Bilder der Ausstellung mit (von links) Bürgermeister Stefan Welzel, Ottilie Leimbeck-Rindle, Fryderik Pohl, Elisabeth Hölz, Peter Schmid und Dietmar Vogler. Foto: Petra Weiß

    Wer die Geheimnisse der Kunst ergründen will, sollte sich die Jahresausstellung des Kunstvereins Bad Wörishofen in den „Kunstwerken“ nicht entgehen lassen. Dort setzen sich derzeit 70 Kunstschaffende mit dem fantasievollen und weit gespannten Thema „Der Spunk und andere Geheimnisse der Kunst“ auseinander und präsentieren 90 Exponate – Skulpturen und Gemälde – aus den verschiedensten Materialien.

