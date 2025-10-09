Preisvergabe und kreative Vielfalt: 90 Kunstwerke enthüllen die Magie des Spunk

Wer die Geheimnisse der Kunst ergründen will, sollte sich die Jahresausstellung des Kunstvereins Bad Wörishofen in den „Kunstwerken“ nicht entgehen lassen. Dort setzen sich derzeit 70 Kunstschaffende mit dem fantasievollen und weit gespannten Thema „Der Spunk und andere Geheimnisse der Kunst“ auseinander und präsentieren 90 Exponate – Skulpturen und Gemälde – aus den verschiedensten Materialien.

Die Meisterinnen und Meister der Farben und Formen nehmen die Besucher mit auf eine Entdeckungsreise, die so geheimnisvoll anmutet wie das Rezept für die Lieblingskekse von Pipi Langstrumpf. Die in den Kunstwerken ausgestellten Bilder und Installationen erzählen dem Betrachter Geschichten, mal verborgen, mal verschlüsselt und kaum fühlbar. Da wird deutlich, dass Kunst von Fragen und nicht von Antworten oder Erklärungen lebt. Die 90 Kunstwerke erzählen keine lauten Begebenheiten, sie flüstern, spielen mit Symbolen und Andeutungen und fordern dazu auf, genau hinzusehen. Peter Schmid, der Vorsitzende des Kunstvereins, drückte es bei der gut besuchten Vernissage in Versform aus. „Ein Pinselstrich, so scheinbar klein, kann Fenster in die Seele sein. Ein leerer Raum, ein Farbfleck bloß – und plötzlich ist die Welt ganz groß.“

Peter Schmid zeigt zwei Fotografien bei der Jahresausstellung. Foto: Franz Issing

Claudia Thannhäuser-Spotschek aus Memmingen punktet mit einem Kleid das sie aus Stoff, Papier und Teebeuteln für den Spunk geschneidert hat, während Gabi Träger aus München zwei Bilder (Acryl auf Leinwand) aufgehängt hat, die dem Betrachter vorgaukeln: „Ich sehe, was du nicht siehst.“ Melanie Elmer aus Türkheim setzte in Öl auf Leinwand dem „Reisenden IV“ und einer „Alpennomadin“ bildlich ein Denkmal. Peter Schmid selbst präsentiert zwei Fotos namens „Deep Blue“ und „Reflexionen“, Irene Rung und Jürgen Krass aus Inchenhofen gratulieren dem Spunk mit einem Blumenstrauß aus Stahlblech und Draht.

Isolde Egger aus Frankenhofen zeigt ein von einer Drohne unscharf aufgenommenes Bild von Wörishofens „Stadtpark West“. Mit viel Grün und Fantasie hat die Künstlerin diese Topografie in Szene gesetzt. Besucher der Ausstellung schwärmten bei der Vernissage von der schönsten Schau, die man hier bislang gesehen habe. Dieser Meinung schloss sich auch Bürgermeister Stefan Welzel an. „Die Kunstwerke drücken nicht nur unkonventionelles Denken aus, sondern regen die Besucher an, auch einmal selbst etwas zu erschaffen“, fand der Rathauschef.

Ein besonderes Kleid, inspiriert von der Arbeit Frida Kahlos, zeigt Claudia Thannhäuser-Spotschek. Es besteht unter anderem aus Teebeuteln. Foto: Franz Issing

Wie gewohnt wurden bei der Jahresausstellung des Kunstvereins auch drei Preise verliehen. Die Wahl des Rotary-Clubs Bad Wörishofen fiel auf das von Fryderik Pohl eingereichte Gemälde (Acryl auf Leinwand) mit dem Titel „Der Spunk“, das mit 300 Euro dotiert wurde. Die Rotarier überzeugte auch das Bild (Acryl auf Leinwand) von Ottilie Leimbeck-Rindle aus Affing mit dem Titel „Der Schatten“. Die Rotarier spendierten dafür 200 Euro. Den Kunstverein überzeugte eine von Elisabeth Hölz aus Amtzell aus Stoff, Knochen und Federn erschaffene Figur. 300 Euro war ihm dieses Kunstwerk wert. In seiner Laudatio schwärmte Rotary-Präsident Dietmar Vogler von „abstrakten Kompositionen mit tiefgreifender emotionaler Wirkung“.

Wer die Geheimnisse der ausgestellten Werke ergründen will, hat dazu noch bis zum 19. Oktober jeweils samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr Gelegenheit. Zu sehen ist die Ausstellung in den „Kunstwerken“ (Kemptener Straße 3), gegenüber den Stadtwerken.