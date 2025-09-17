Neue Wohnungen: Ist das „Sonnenblick-Quartier“ zu groß fürs kleine Unggenried?

Wenn in der Sitzung des Mindelheimer Bauausschusses noch extra Stühle geholt werden müssen, um alle Besucherinnen und Besucher unterzubringen, ist sofort klar: Auf der Tagesordnung steht ein Thema von gewisser Brisanz. Tatsächlich war ein Bauantrag unter Punkt 3 Anlass für das außergewöhnlich große Interesse: Ein Investor möchte demnach einen Bauernhof in Unggenried abreißen und dort in Modulbauweise unter dem Titel „Sonnblick-Quartier“ ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohneinheiten schaffen. Doch das ist noch nicht alles.

Sandra Baumberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87719 Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wohnungen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis