Große Pläne für 40 neue Wohnungen im kleinen Unggenried stoßen auf Widerstand

Neue Wohnungen: Ist das „Sonnenblick-Quartier“ zu groß fürs kleine Unggenried?

Ginge es nach einem Investor, könnte sich die Einwohnerzahl von Unggenried in den nächsten Jahren verdoppeln. Das stößt nicht nur bei den jetzigen Bewohnern auf Widerstand.
Von Sandra Baumberger
    Im kleinen Unggenried hat ein Investor Großes vor: Er möchte dort bis zu 40 neue Wohnungen errichten.
    Im kleinen Unggenried hat ein Investor Großes vor: Er möchte dort bis zu 40 neue Wohnungen errichten. Foto: Samuel Weber

    Wenn in der Sitzung des Mindelheimer Bauausschusses noch extra Stühle geholt werden müssen, um alle Besucherinnen und Besucher unterzubringen, ist sofort klar: Auf der Tagesordnung steht ein Thema von gewisser Brisanz. Tatsächlich war ein Bauantrag unter Punkt 3 Anlass für das außergewöhnlich große Interesse: Ein Investor möchte demnach einen Bauernhof in Unggenried abreißen und dort in Modulbauweise unter dem Titel „Sonnblick-Quartier“ ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohneinheiten schaffen. Doch das ist noch nicht alles.

