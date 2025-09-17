Neue Wohnungen: Ist das „Sonnenblick-Quartier“ zu groß fürs kleine Unggenried?

Wenn in der Sitzung des Mindelheimer Bauausschusses noch extra Stühle geholt werden müssen, um alle Besucherinnen und Besucher unterzubringen, ist sofort klar: Auf der Tagesordnung steht ein Thema von gewisser Brisanz. Tatsächlich war ein Bauantrag unter Punkt 3 Anlass für das außergewöhnlich große Interesse: Ein Investor möchte demnach einen Bauernhof in Unggenried abreißen und dort in Modulbauweise unter dem Titel „Sonnblick-Quartier“ ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohneinheiten schaffen. Doch das ist noch nicht alles.
Mindelheim
