Wandern im Unterallgäu: Spaß garantiert bei diesen Touren für die ganze Familie

Die schönsten Naturziele für die ganze Familie im Unterallgäu bündelt der Wanderführer "Einfach Wanderbar2". Vier schöne Touren für die Osterferien stellen wir hier vor.

Dirlewang Eine Tour mit vielen Highlights

Im besten Sinne ein bisschen abgedreht ist diese Runde bei Dirlewang. Denn etwa auf halber Strecke gibt es oben am Galgenberg eine Bank, mit der man auch während der Pause weiter in Bewegung bleiben kann: Sie ist drehbar und ermöglicht so einen Rundum-Ausblick auf Dirlewang, Mindelheim, Altensteig und Helchenried – und natürlich auch die eine oder andere „Karussellfahrt“. Daneben beweisen unter einer knorrigen Eiche die letzten Steine einer Villa, dass schon die alten Römer das Unterallgäu zu schätzen wussten.

Die Tour startet mitten in Dirlewang in der Marktstraße. An der Mindel entlang geht es zunächst durch den Ort zu einer außergewöhnlichen Kreuzung. Hier treffen nicht nur Straßen, sondern auch zwei Bäche aufeinander: In einem Aquädukt wird der Mühlbach über die Mindel geführt. Weiter geht es über die Brücke, dann die dritte Straße rechts zur Mindeltalstraße und schließlich aus dem Ort hinaus. Zwischen Feldern und Wiesen führt der Weg zu einer weiteren bemerkenswerten Bank, in die schöne Bilder eingebrannt sind. Nun geht es links weiter und im Zickzack den Berg hinauf – und schon sind die Eiche und die Drehbank davor nicht mehr zu übersehen. Von dort geht es auf dem gleichen Weg zum großen Feldweg zurück und in den Ort hinein. Nach der Verkehrsinsel überquert man die Straße und gelangt so erst zu einer Tretanlage und weiter über den Georg-Hörterich-Weg, die Lehrer-Kiefer- und die Max-Schuster-Straße zu einem schönen Spielplatz, dem krönenden Abschluss dieser Tour.

Länge: 5 km ; Kinderwagen: ja; Parken: in Dirlewang

Die Fischtreppe direkt neben dem Weg dürfte für die meisten kleinen Wanderer unwiderstehlich sein. Wer keine Wechselklamotten dabei hat, kann sie deshalb auch umgehen. Foto: Stefanie Vögele

Kardorf Unterwegs im Illerwinkel

Lesen Sie dazu auch

Wer bei dieser Tour wirklich ein Stück wandern will, sollte von Kardorf aus zunächst über die wenig befahrene Straße starten. Ansonsten könnte es gut sein, dass man nicht weit kommt. Nur wenige hundert Meter vom Parkplatz entfernt leben nämlich mehrere Strauße, Nandus und ein Pfauenpärchen. Und als wäre das nicht genug, könnte auch noch eine Fischtreppe dafür sorgen, dass die Tour schon am Ortsrand von Kardorf tropfnass wieder endet. Das wäre allerdings echt schade, weil auch der Rest des Wegs richtig schön ist.

Über die kleine Straße gelangt man durch einen Wald zum Wanderweg direkt an der Iller. Hier kann man Schwäne und Blesshühner beobachten, die Ruhe genießen oder die zahlreichen kleinen Trampelpfade neben dem Weg erkunden. Am großen Illerstauwehr hat man dann zwei Möglichkeiten: Entweder man geht auf dem „sicheren“ Weg oben am Stausee entlang zurück nach Kardorf oder man entscheidet sich für den etwas weiter „unten“ liegenden Weg neben der Fischtreppe. Die dort verbauten Steinblöcke scheinen abenteuerlustige kleine Wanderer allerdings geradezu magisch anzuziehen. Schließlich macht es riesig Spaß, über die Steine von einem Ufer zum anderen zu hüpfen. Für alle, die dafür nicht genug Nerven oder Wechselklamotten haben, ist der Weg oben am Stausee entlang die bessere Wahl. Am Ortsrand von Kardorf sorgen dann die Strauße, Nandus und Pfaue für das i-Tüpfelchen auf dieser Runde.

Länge: 4,8 km; Schatten Kinderwagen: ja; Parken: am Feuerwehrhaus in Kardorf

Die Panorama-Runde bei Daxberg macht ihrem Namen alle Ehre: Viel mehr Panorama als hier an einem klaren Tag gibt es im Unterallgäu nicht. Foto: Stefanie Vögele





Daxberg Aussicht, Alpakas und Eis in einer Tour:

Extra für diese Runde müsste die Kategorie „Aussicht“ auf zehn Punkte erweitert werden: Ein tolleres Alpenpanorama als hier bei guter Fernsicht findet man im Unterallgäu wohl nicht. Und dann sorgen auch noch Alpakas, Mufflons, jede Menge Hühner und eine Eis-Hütte dafür, dass auch Kinder voll auf ihre Kosten kommen.

Am Ortsausgang von Daxberg sorgen erst einmal 30 wuschelige Alpakas für einen ersten Zwischenstopp. Doch vielleicht hilft ja die Aussicht auf ein leckeres Eis, die Kinder zum Weitergehen zu bewegen? Das gibt es nämlich nur ein paar hundert Meter weiter in einer leuchtend gelben Eis-Hütte. Sie ist mindestens von Anfang April bis Ende Oktober täglich geöffnet und im Winter an den Wochenenden.

Nach dem leckeren Zwischenstopp geht es ein Stück am Wald entlang weiter. Auf der ganzen Strecke laden mehrere Bänke dazu ein, die grandiose Aussicht in vollen Zügen zu genießen. Wem die gemütlichen 2,4 Kilometer zu kurz sind, kann hier die Runde einfach erweitern und dem ausgeschilderten, mehr als neun Kilometer langen „Glücksbaum-Pfad“ folgen.

Für die Kurzrunde biegt man etwas unterhalb der Eis-Hütte rechts auf den Feldweg in Richtung Daxberg ab. Hier kommt man direkt unterhalb des Orts an einem weiteren Gehege mit ungewöhnlichen tierischen Bewohnern vorbei: einer Herde Mufflons. Im Ort geht es nun recht steil hinauf zurück zum Auto. Aber das muss man am Anfang ja niemandem verraten ...

Länge: 2,4 km; Kinderwagen: ja; Parken: in Daxberg

In einer aufgelassenen Sandgrube bei Mohrenhausen kann man viel über Uferschwalben erfahren – und ihr wuseliges Treiben vor den Nisthöhlen ganz entspannt beobachten. Foto: Sandra Baumberger





Kettershausen Ein Stück vom Glück(sweg)

Durchs Günztal bei Kettershausen führt einer der 14 ausgewiesenen Unterallgäuer Glückswege. Wem die 10,5 Kilometer bis nach Zaiertshofen zu lang sind, kann die Runde auf sieben Kilometer abkürzen – und trotzdem eine Menge erleben.

Los geht es am Wanderparkplatz nahe des Sportplatzes in Kettershausen. Von dort folgt man einfach der Glückswegbeschilderung durch den Ort und erreicht wenig später die erste von mehreren Stationen, an denen sich alles ums Wasser und seine Bewohner dreht. Etwa auf halber Strecke Richtung Mohrenhausen liegt die nächste am Wegesrand und bietet einen richtig schönen Brotzeitplatz. An der nächsten Weggabelung muss man sich dann entscheiden, ob man links den Berg hinunter noch die idyllische Tretanlage besuchen oder gleich nach Mohrenhausen weiterlaufen will. Unterwegs kommt man an Rindern vorbei, die durch und durch bodenständig wirken – was man von der nächsten tierischen Attraktion nicht unbedingt behaupten kann: In einer aufgelassenen Sandgrube am nördlichen Ortsrand kann man flatterhafte Uferschwalben aus nächster Nähe beobachten. Hier ginge es nun weiter nach Zaiertshofen. Wer es lieber kürzer mag, biegt links zur Günz ab, überquert sie über eine Brücke und findet sich am Rande des Kettershauser Rieds wieder, dem zweitgrößten Naturschutzgebiet im Unterallgäu. Auf einem Feldweg gelangt man zum Günzstausee, wo sich vom Damm aus wunderbare Ausblicke auf Kettershausen und die Wasserwelt bieten. Länge: 7 km; Kinderwagen: ja; Parken: am Wanderparkplatz in Kettershausen.