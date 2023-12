Unter Alkoholeinfluss mit dem Auto gefahren

Die Polizei hat in Bad Wörishofen am Sonntagabend einen angetrunkenen Autofahrer erwischt. Der 39-jährige Autofahrer war in eine Verkehrskontrolle geraten. Dabei ergab ein Schnelltest einen Atemalkoholwert von über 0,5 Promille. Den Mann erwartete nun ein Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot, so die Polizei. (mz)