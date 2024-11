188 neue Freiwillige für die Freiwilligenagentur Schaffenslust

„Viele kleine Leute, die an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern“: Mit diesem Sprichwort überschrieb Isabel Mang, Leiterin der Freiwilligenagentur „Schaffenslust“, die Jahresversammlung des Fördervereins der Agentur. Mang ging auf die schwieriger werdenden Rahmenbedingungen ein, die sich unter anderem in knapper werdenden Mitteln zeigten. Erfreulicherweise sei aber andererseits die Bereitschaft für ehrenamtliches Engagement weiterhin hoch. Allein von Juli 2023 bis Juni 2024 konnten 188 neue Freiwillige gewonnen werden. Am deutlichsten, nämlich verdoppelt, fiel die Steigerung bei den Lesepatinnen und Lesepaten aus, die sich an den Grundschulen für leseschwache Kinder engagieren. Mit Blick auf die finanzielle Lage des Fördervereins konnte ein ausgeglichenes Ergebnis präsentiert werden. Unser Bild zeigt das Team des Fördervereins: (von links) Herbert Zawadzki, Vorsitzender Martin Möntmann, Isabel Mang, Bernhard Martin und Dr. Michael Ackermann.

