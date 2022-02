Unterallgäu

2G fürs Personal: So geht es Einrichtungen im Unterallgäu damit

Ob bei der Physiotherapie, in der Zahnarztpraxis oder im Seniorenheim: In all diesen Einrichtungen gilt ab Mitte März eine Impfpflicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Verantwortlichen dort stellt das vor besondere Herausforderungen und die Folgen könnten nicht nur das Personal betreffen.

Plus Trotz Zweifeln an der Machbarkeit gilt ab dem 16. März 2G für Personal in Gesundheitsbetrieben. Weshalb die Branche Probleme auf sich zurollen sieht.

Von Dominik Bunk

Über eine allgemeine Impfpflicht wird im Bundestag noch diskutiert. Anders sieht es bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht aus. Für einige Menschen, die beispielsweise in Arztpraxen, Behindertenwerkstätten, Seniorenheimen oder Rehazentren arbeiten, könnte es deshalb spätestens am 16. März brenzlig werden. Denn bis dahin müssen ihre Arbeitgeber ihren Impfstatus ans zugehörige Gesundheitsamt weiterleiten. Zwar müssen die Fälle einzeln geprüft werden, danach kann ein fehlender Eintrag im Impfpass jedoch schlimmstenfalls zum Verlust der Arbeitsstelle führen.

