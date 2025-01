4,54 Millionen Euro bleiben auf den Kreisstraßen liegen

Es klingt wie eine gute Nachricht: Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich in diesem Jahr im Landkreis auf weniger Baustellen einstellen als ursprünglich geplant. Das liegt aber nicht etwa daran, dass die Straßen in einem besseren Zustand wären als zunächst gedacht, sondern ist eine reine Geldfrage: Aufgrund der angespannten Haushaltslage hat der Landkreis beim Straßenbau den Rotstift angesetzt, um hier insgesamt rund eine Million Euro einzusparen. „Wir haben spürbar abgespeckt, was richtig wehtut“, sagte Landrat Alex Eder, der als früherer Baudirektor im Straßenbau selbst vom Fach ist, in einer gemeinsamen Sitzung des Kreis- und Bauausschusses. Insgesamt gibt der Landkreis in diesem Jahr 4,54 Millionen Euro für seine Straßen aus. Davon muss er jedoch nur etwas mehr als die Hälfte, nämlich 2,28 Millionen Euro selbst zahlen, der Rest wird über Fördergelder oder von den beteiligten Gemeinden gedeckt. Der Leiter des Tiefbauamts, Walter Pleiner, stellte die verbliebenen Projekte vor.

In Niederrieden wird seit September 2023 die Ortsdurchfahrt auf einer Länge von 0,9 Kilometner aus- und die Rothbrücke neu gebaut. Auch die Gehwege werden teilweise erneuert. Die Gemeinde nutzte zudem die Gelegenheit, um die Kanalisation und die Wasserleitungen zu erneuern und Leitungen für die Breitbandversorgung zu verlegen. Das alles war laut Pleiner sehr zeitaufwendig. Straße und Gehweg sind deshalb erst etwa zur Hälfte fertig und nicht befahrbar. „Sobald es die Witterung zulässt, werden die Bauarbeiten wieder aufgenommen“, so Pleiner. Bis Mai soll alles fertig sein. Der Ausbau kostet insgesamt rund 2,6 Millionen Euro, der Freistaat unterstützt ihn mit einer Förderung von rund 1,6 Millionen Euro. Für dieses Jahr hat der Landkreis Eigenmittel in Höhe von 440.000 Euro eingeplant.

Zwei Baustellen bei Tussenhausen haben sich auf dieses Jahr verschoben

Ebenfalls schon 2024 hätten im Zuge der Instandsetzung der Staatsstraße St 2025 bei Tussenhausen die Einmündungsbereiche der Kreisstraßen MN23 und MN6 angegangen werden sollen. Hier möchte der Landkreis Abbiegespuren und Mittelinseln errichten. Weil sich der Grunderwerb verzögerte, wurden die Arbeiten auf dieses Jahr verschoben. Die Kosten für den Landkreis liegen dafür heuer bei 100.000 Euro. Weil es sich um ein gemeinsames Projekt mit dem Freistaat Bayern handelt, ist dafür das Staatliche Bauamt in Kempten zuständig.

Auf dieses Jahr verschoben hat sich auch die geplante Verstärkung des Oberbaus der Kreisstraße MN23 zwischen Tussenhausen und Markt Wald: Hintergrund war, dass der Markt Tussenhausen nicht wie geplant vorab das Baugebiet westlich der Kreisstraße erschließen konnte und sich zudem herausstellte, dass der gemeindliche Kanal für das Oberflächenwasser in diesem Bereich kaputt ist und komplett erneuert werden muss, wie Pleiner erläuterte. Dadurch war eine ergänzende Kanalplanung erforderlich. Die Gesamtkosten erhöhen sich so auf 980.000 Euro, der Landkreis übernimmt davon in diesem Jahr 400.000 Euro.

Auch zwischen Rammingen und Türkheim wird 2025 gebaut

Wegen ihres schlechten Zustands soll heuer auch die Kreisstraße MN2 zwischen Rammingen und Türkheim ausgebaut werden. Die Kosten für die 2,4 Kilometer lange Strecke belaufen sich auf insgesamt 2,3 Millionen Euro, heuer belasten sie das Landkreiskonto mit 700.000 Euro. Zwischen Hawangen und Ungerhausen soll der Oberbau der MN16 auf einer Länge von 3,2 Kilometern verstärkt werden. Das kostet insgesamt voraussichtlich 1,6 Millionen Euro, ein Viertel davon, also 400.000 Euro muss der Landkreis davon in diesem Jahr schultern.

Neu in das Investitionsprogramm aufgenommen wurde die Beseitigung des Bahnübergangs nahe des Wertstoffhofs westlich von Wolfertschwenden. Die Kreisstraße soll hier künftig unter den Gleisen hindurchführen. In einem ersten Schritt sind dafür in diesem Jahr Planungskosten in Höhe von 70.000 Euro eingeplant. Auf 2026 verschoben wurdeaus Kostengründen dagegen der Ausbau der Kreisstraße zwischen Günz und dem Kreisverkehr MN13/MN32 in Richtung Lauben, für den im kommenden Jahr Eigenmittel in Höhe von 400.000 Euro eingeplant sind.

Landrat Eder verteidigt das Investitionsprogramm gegen Kritik aus der Grünen-Fraktion

160.000 Euro stehen heuer außerdem für Ausbesserungsarbeiten zur Verfügung – und damit 440.000 Euro weniger als im Jahr zuvor. Landrat Eder sieht das mit einer gewissen Sorge: Der Landkreis sei für 331 Kilometer Kreisstraßen zuständig, „und die kosten immer, auch wenn nichts gemacht wird“, gab er zu bedenken und verglich den Wertverlust mit dem eines neuen Autos. Daneben verwies er auf die Baufirmen, die Aufträge gut gebrauchen könnten. Pleiners Investitionsprogramm bezeichnete er als „ausgewogen“ und verteidigte es damit gegen Kritik aus der Grünen-Fraktion.

Josef Doll hatte hinterfragt, ob die Straßen wirklich immer ausgebaut werden müssten, zumal auf eine Breite von 6,5 Metern. Man könne auch mit Reparaturen leben. Außerdem stelle sich die Frage, ob das Verkehrsaufkommen einen Ausbau rechtfertige. Zwar enthalte das Programm mit der geplanten Höhenfreimachung in Wolfertschwenden auch sinnvolle Maßnahmen. Weil für die übrigen jedoch belastbare Zahlen fehlten und der Landkreis an anderer Stelle – etwa für seine Schulen oder die Kliniken – dringend Geld benötige, lehnten er und seine Parteikollegin Dr. Doris Hofer die Liste in der Abstimmung ab.