97.403 Geschenke mit Herz an bedürftige Kinder

Mehr als 97.000 arme Kinder bekommen in diesem Jahr ein "Geschenk mit Herz". Zahlreiche Sammelstellen für die Humedica-Aktion gab es auch im Unterallgäu.

Die Päckchenpacker der Humedica-Aktion „Geschenk mit Herz“ bereiten in diesem Jahr mehr als 97.000 Kindern eine Freude. Insgesamt verteilt die Hilfsorganisation weltweit 97.403 Päckchen an bedürftige Kinder in aller Welt.

Der Großteil wurde mit 85.571 Päckchen von Menschen in Bayern gepackt. Auch im Raum Mindelheim gab es zahlreiche Abgabestellen. Empfänger sind vor allem bedürftige Kinder in der Ukraine, Serbien, Moldawien, Rumänien, Albanien oder dem Kosovo. Hier werden die Pakete in Waisen- und Krankenhäusern, Kindergärten und Schulen an Kinder verteilt, die unter schwierigen Bedingungen aufwachsen müssen.

An "Geschenk mit Herz" sind viele Menschen beteiligt

„Es gibt so viele Kinder auf dieser Welt, die in elenden Verhältnissen leben müssen. Ihnen zu Weihnachten eine Freude machen zu können, ist jedes Jahr aufs Neue ein tolles Erlebnis“, sagt Aktionsleiterin Roswitha Bahner-Gutsche, die den Schenkenden, aber auch den Ehrenamtlichen dankt. Die Pandemie stellt die Verantwortlichen wieder vor ganz besondere Herausforderungen.

Auch außerhalb Europas macht die Aktion Jungen und Mädchen eine Freude. In Äthiopien, Sri Lanka, Brasilien, Kolumbien, Pakistan, Simbabwe oder Togo packen Partner von Humedica direkt vor Ort die Päckchen, was nicht nur die Wertschöpfung im Land erhält, sondern auch Transportkosten spart. Möglich machen das Spender aus ganz Deutschland, die Humedica 20 Euro pro verschenktem Paket zur Verfügung gestellt haben. In den nächsten Tagen sollen auf diese Weise zusätzliche knapp 12.000 Pakete für leuchtende Kinderaugen sorgen. (mz)