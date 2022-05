Ab ins Becken: Freibäder Mindelheim, Bad Wörishofen und Türkheim öffnen

Der Sommer rückt näher und damit auch die Öffnung der Freibäder. Wir verraten Ihnen die Öffnungszeiten der Bäder in Mindelheim, Bad Wörishofen und Türkheim.

Die Winter-Badesaison in den Hallenbädern in der Region geht dem Ende entgegen, dafür öffnen die Freibäder wieder ihre Tore. Hier erfahren Sie alles über die Öffnung der größten Freibäder in der Region in Mindelheim, Bad Wörishofen und Türkheim. Aktuell sieht alles danach aus, dass der Besuch des Freibades ohne Einschränkungen (Masken, 2G oder 3G) genutzt werden kann.

Das Freibad in Mindelheim öffnet am 20. Mai 2022

Der letzte Badetag im Hallenbad der Stadt Mindelheim ist Sonntag, 8. Mai. Das Freibad der Stadt öffnet am Freitag, 20. Mai. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die reservierten Kabinen ab Mitte Juni 2022 anderweitig vergeben werden, falls sich die bisherigen Inhaber bis dahin bezüglich einer weiteren Nutzung nicht gemeldet haben.

Die Öffnungszeiten des Freibads Mindelheim

Das Mindelheimer Freibad ist folgendermaßen geöffnet:

Von 20. Mai bis Mitte Juni täglich von 8 bis 19 Uhr.

Ab Mitte Juni bis Mitte August von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr und an Wochenend- und Feiertagen von 8 bis 19 Uhr.

Von Mitte August bis Mitte September täglich von 8 bis 19 Uhr.

12 Bilder Vor der Öffnung: So sieht es im Mindelheimer Freibad aus Foto: Dominik Schätzle

Das Freibad Bad Wörishofen öffnet am 26. Mai 2022

Die Vorbereitungen auf die Sommersaison im Freibad "Sonnenbüchl" Bad Wörishofen laufen seit einigen Wochen auf Hochtouren. Der Winter hat seine Spuren hinterlassen und so mussten verschiedene Reparaturmaßnahmen durchgeführt und die technische Ausstattung in einzelnen Bereichen erneuert werden. Los geht es mit dem Schwimm- und Badesaisonstart am Vatertag, 26. Mai 2022.

Die Öffnungszeiten des Freibads Bad Wörishofen

Das Freibad Bad Wörishofen hat täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet, bei schönen Wetter mit entsprechendem Besucheraufkommen bis 20 Uhr.

Hier gibt es Karten für das Freibad in Bad Wörishofen

Ab sofort können jeweils von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr die Saisonkarten an der Hauptkasse im Freibad gekauft werden. Auch nach der Eröffnung des Freibades sind die Karten während der regulären Öffnungszeiten des Freibades erhältlich. Bei ermäßigten Karten werden der Personalausweis oder der Schülerausweis als Nachweis benötigt.

Bad Wörishofens Freibad ist in der Winterpause. Die Badesaison konnte wegen eines Corona-Lockdowns heuer erneut erst mit Verspätung beginnen. Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Das Freibad in Türkheim öffnet Mitte Mai

Das Freibad in Türkheim wird Mitte Mai, je nach Witterung, geöffnet.

Die Öffnungszeiten des Freibads Türkheim

Bei guter Witterung ist das Freibad täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet

täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet Bei ungünstiger Witterung ist das Freibad Türkheim täglich von 8 bis 10 Uhr und von 17 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.

Hier gibt es Karten für das Freibad Türkheim

Das Bestellformular für die Saisonbadekarten ist auf der Homepage der Gemeinde Türkheim unter tuerkheim.de abrufbar, liegt im Rathaus aus und kann wieder an der Amtstafel am Parkplatz mitgenommen werden. Bestellungen mit dem ausgefüllten Formular sind persönlich im Rathaus, Kasse auf Zimmer Nummer 10 (1. Obergeschoss), gegen Barzahlung oder EC-Kartenzahlung möglich. Ebenso über E-Mail an kasse@tuerkheim.de per Abbuchung.

Zehner-Karten und Einzeleintritte können direkt an der Freibadkasse nach Eröffnung erworben werden. Es gelten keine Einschränkungen in dieser Freibadsaison, also keine Besucherbegrenzung und auch kein „Schichtbetrieb“.

Wer ab der neuen Badesaison im Türkheimer Freibad eintauchen will, muss tiefer in die Tasche greifen: Der Gemeinderat hat jetzt eine Anhebung der Eintrittspreise und eine Vereinfachung der Tarife beschlossen. Foto: : scaa (Archivfoto)

Eine Saisonkarte gilt wieder als Drei-Bäder-Karte in Mindelheim, Bad Wörishofen und Türkheim

Wasserraten dürfen sich freuen: Nach zwei Jahren Corona-Pause gilt in dieser Saison wieder die Verwendung der Saisonkarte als Drei-Bäder-Karte. Das heißt: Wer in Mindelheim, Bad Wörishofen oder Türkheim eine Saisonkarte besitzt, darf damit kostenlos auch in die anderen beiden Bäder.