Unterallgäu

06:59 Uhr

Acht neue Stellen: Das Unterallgäuer Landratsamt bekommt mehr Personal

In zwei Abteilungen des Unterallgäuer Landratsamts sollen insgesamt acht neue Stellen geschaffen werden.

Plus In zwei Abteilungen der Behörde hat die Arbeitsbelastung so stark zugenommen, dass sie das bisherige Personal nicht mehr schultern können.

Von Sandra Baumberger

Nur wenige Wochen nachdem eine Studie dem Landkreis eine höhere Zahl von Landratsamt-Mitarbeitern prognostiziert hat, wächst diese auch schon an: In seiner jüngsten Sitzung hat der Ausschuss für Personal und Soziales zugestimmt, in zwei Abteilungen insgesamt acht neue Stellen zu schaffen. Hintergrund ist bei beiden eine erheblich gestiegene Arbeitsbelastung, die das vorhandene Personal nicht mehr schultern kann.

Wie Personalchefin Ingrid Arnold in der Sitzung ausführte, sollen zwei der neuen Stellen in der Betreuungsbehörde des Landkreises entstehen. Nachdem auf diese nach einer Betreuungsrechtsreform mehr Arbeit zukommt als bisher, sei eine personelle Aufstockung dringend erforderlich, "um den Aufgaben gegenüber Betreuungsgerichten, Betreuungsvereinen, aber auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern gerecht zu werden", so Arnold. Bislang war die Betreuungsstelle mit einem Mitarbeiter besetzt, was schwabenweit einzigartig ist. Bis zur jetzigen Reform des Betreuungsrechts sei das nur möglich gewesen, da der Mitarbeiter auf jahrzehntelange Erfahrung und Kontakte zurückgreifen konnte, erklärte sie. Seine Vertretung im Urlaubs- oder Krankheitsfall sei nur unzureichend sichergestellt gewesen. Auch das soll sich mit den zwei neuen Stellen ändern.

