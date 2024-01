Unterallgäu

vor 52 Min.

Achtung, Satire: So wird das Jahr 2024

Was bringt das neue Jahr? Die MZ hat da so eine Ahnung ...

Plus Die MZ hat für Sie gependelt, in die Glaskugel geblickt und auch noch die Karten befragt. Lesen Sie selbst unseren satirischen Jahres-Ausblick.

Januar: Bad Wörishofens Hoteliers haben ihre Kneippanlagen kurz vor dem Jahreswechsel geleert und zum 1. Januar mit Champagner gefüllt. "Wir mussten aus Kostengründen handeln", sagt ein Hotelierssprecher, in dessen Haus nun Wassertreten in 1928er Dom Perignon möglich ist. Das komme jetzt günstiger: "Die neuen Abwasserpreise in Bad Wörishofen kann sich ja keiner mehr leisten." Der Champagner könne aufgrund des Alkoholgehalts einfach in den Becken bleiben, zudem werde die Kur gefördert. Gesichtsgüsse seien plötzlich der neue Trend, freut sich der Hotelier.

Februar: Wo Unsin draufsteht, ist auch Unsin drin – dafür steht der rührige Wiedergeltinger Siegfried Unsin mit seinem Namen! Und damit das so bleibt, will Unsin sich auch in Zukunft keinen Unsinn gefallen lassen. Nachdem er erst mit den beiden Bad Wörishofer Bürgermeistern Gruschka und Welzel übers Kreuz gekommen war (diese Schlafmützen hatten einfach nicht erkennen wollen oder können, wie segensreich das Wirken des Uhrmachermeisters und seiner Sonderausstellungen „Unsin an Ostern“ und „Unsin an Weihnachten“ für die verpennte Kneippstadt ist) hatte Unsin in seiner Heimatgemeinde Wiedergeltingen eine neue Heimat für die monatlich wechselnden Folgeausstellungen „Unsin im Januar“ bis „Unsin im Dezember“ gefunden. Doch wie sollte es auch anders sein: Der dortige Dorfbürgermeister war genauso blind und erkannte die einmalige Chance nicht. Also wird Unsin nun umziehen und nach neuen Standorten Ausschau halten. Aus gewöhnlich gut unterrichteten Quellen erfuhr die MZ, wie es weitergehen wird: Unsin geht nach Türkheim. Nach einem Streit mit dem Bürgermeister zieht er nach Rammingen um. Nach einem Streit mit dem Bürgermeister von Rammingen zieht Unsin nach Pfaffenhausen um. Nach einem Streit mit dem Bürgermeister zieht er nach München um. Nach einem Streit mit dem Bürgermeister zieht er nach New York um. Nach einem Streit mit dem Bürgermeister… (Fortsetzung folgt garantiert!)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

