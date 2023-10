AfD bekommt Sitz im Rechnungsprüfungsausschuss des Kreises

Die SPD/FDP-Kreistagsfraktion muss ihren Sitz im Rechnungsprüfungsausschuss der AfD überlassen. Die ärgert sich über das Abstimmungsergebnis.

Eigentlich war es eine reine Formalie: Aufgrund einer neuen Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof muss die SPD/FDP-Kreistagsfraktion ihren Sitz im Rechnungsprüfungsausschuss des Landkreises nun der AfD überlassen. Künftig wird dort Ernst Gradl vertreten sein. Das Abstimmungsergebnis sorgte bei der AfD jedoch für Verärgerung.

Hintergrund des Wechsels ist, dass die Ausschüsse die Kräfteverhältnisse im Kreistag widerspiegeln müssen. Nach der neuen Rechtsprechung ist es deshalb nicht mehr zulässig, dass die fünfköpfige Ausschussgemeinschaft aus SPD und FDP einen Sitz im Rechnungsprüfungsausschuss hat, die genauso große und damit ausschussfähige AfD aber nicht.

Die Unterallgäuer AfD-Fraktion spricht von einem skandalösen Versuch der Ausgrenzung

Wie deren Fraktionsvorsitzender Wolfgang Reitinger mitteilt, habe seine Fraktion deshalb Einspruch eingelegt, als sie von der neuen Rechtsprechung erfahren hatte. Diesem sei nach Rücksprache mit der Regierung von Schwaben stattgegeben worden. Als es nun aber in der jüngsten Sitzung des Kreistags darum ging, den Sitz neu zu vergeben, stimmten neun Kreisrätinnen und -räte gegen Ernst Gradl und den als Stellvertreter vorgeschlagenen Wolfgang Reitinger. Aus ihrer Sicht setzten sich die neun Kreistags-Kollegen damit jedoch über geltendes Recht hinweg. "Die AfD-Fraktion betrachtet dies als skandalösen Versuch der Ausgrenzung und Behinderung in ihren Rechten zur Umsetzung des Wählerwillens", schreibt Reitinger. "Zu Ende gedacht könnte man auf diese Weise der AfD die Beteiligung an allen Ausschüssen verwehren."

Mit dem Sitz im Rechnungsprüfungsausschuss ist die AfD nun in acht von neun Ausschüssen des Kreistags vertreten. Nur im Jugendhilfeausschuss, dem neben externen Experten nur Landrat Alex Eder sowie fünf Kreistagsmitglieder angehören, hat die AfD bislang keinen Sitz. (baus)