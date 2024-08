Afrikanische Schweinepest: So bereitet sich der Landkreis Unterallgäu vor

Immer wieder tauchen in Deutschland Schweine auf, die sich mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP) infiziert haben, erst jetzt wieder in Hessen. Die schwere, hochansteckende und unheilbare Virusinfektion, die laut dem Bundeslandwirtschaftsministerium ausschließlich Haus- und Wildschweine befällt und fast immer zu deren Tod führt, ist zwar für den Menschen ungefährlich. Dennoch bereitet sich derzeit auch der Landkreis Unterallgäu mit verschiedenen Maßnahmen vor, um eine Ausbreitung der Seuche zu verhindern, sollten auch hier einmal infizierte Tiere entdeckt werden. Was man im Landratsamt und in verschiedenen Orten des Landkreises macht, aber auch, was jeder Einzelne tun kann, das erklärt Sylvia Rustler, Sprecherin am Unterallgäuer Landratsamt.

