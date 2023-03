Aktion "Check dein Haus" hilft im Unterallgäu beim Energiesparen

Im Rahmen seiner Wärmeoffensive veranstaltet der Landkreis Unterallgäu einen Infoabend für die Bürgerinnen und Bürger. Sie können sich auch daheim beraten lassen.

Eine energetische Sanierung dient dem Klimaschutz und bringt den Hauseigentümern und -bewohnern Vorteile, wie mehr Behaglichkeit, langfristige finanzielle Einsparungen und eine Wertsteigerung der Immobilie. Der Landkreis Unterallgäu hat 2022 zusammen mit dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza!) und der Verbraucherzentrale Bayern die mehrjährig angelegte Beratungsaktion „Check Dein Haus“ als Bestandteil der Wärmeoffensive gestartet. „Wir wollen die Energiewende im Landkreis vorantreiben und den Unterallgäuerinnen und Unterallgäuern helfen, Einsparmöglichkeiten aufzudecken“, sagt Landrat Alex Eder.

Wesentliche Bestandteile der Aktion sind ein jährlicher Online-Infoabend zum Thema Sanierung und Förderung sowie kostenlose neutrale rund zweistündige Beratungen bei den Bürgern daheim. Bei der Vor-Ort-Beratung, die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert wird, beurteilt ein qualifizierter Energieberater den Strom- und Wärmeverbrauch, die Gebäudehülle und die Heizungsanlage. Er gibt Tipps zu Einspar- und Sanierungsmaßnahmen und erläutert, ob Fördermöglichkeiten bestehen und ob der Einsatz erneuerbarer Energien für den Kunden interessant wäre.

Für den Online-Infoabend muss man sich anmelden

Der Online-Infoabend findet dieses Jahr am Donnerstag, 16. März, von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr statt. Eine Anmeldung ist erforderlich, Anmeldeschluss ist der 13. März. Nach Anmeldung erhalten die Teilnehmenden den Zugangslink für die Online-Veranstaltung spätestens einen Tag vor der Veranstaltung.

Die Vor-Ort-Beratungen finden 2023 von April bis Juni in Mindelheim, Sontheim, Markt Rettenbach und der Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang statt. Bürgerinnen und Bürger mit einem Haus in einer dieser Gemeinden können sich direkt bei eza! für eine kostenlose Beratung bewerben, telefonisch unter 0831/960286-74 oder per E-Mail an anmeldung@eza-allgaeu.de. Bewerbungsschluss ist der 28. April. Weitere Infos gibt es hier.