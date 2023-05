Allgäuer Gesundheitswoche rückt Einsamkeit in den Fokus

Erstmals findet die Gesundheitswoche nicht nur im Unterallgäu statt, sondern vom Allgäu bis zum Bodensee. Gesundheitsminister Holetschek hofft, mit ihr eine Welle auszulösen.

Kurz nach dem G-7-Gipfel in Hiroshima fand im Landratsamt in Mindelheim ein weiterer G-7-Gipfel statt: Dort trafen sich zwar keine Staatschefs, aber die Akteure der Gesundheitswoche. Diese findet heuer nach 19 Jahren nicht nur im Unterallgäu statt, sondern vom 17. bis zum 25. Juni auch in den Landkreisen Ober- und Ostallgäu sowie Lindau und den kreisfreien Städten Memmingen, Kempten und Kaufbeuren. Auch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek nahm an dem "Gipfel" teil: Er ist Schirmherr der Gesundheitswoche und erhofft sich viel von ihr.

Sie steht heuer unter dem Motto "(R)Auszeit für alle – gemeinsam statt einsam" und vereint damit laut Holetschek zwei Schwerpunkte der bayerischen Gesundheitspolitik, die ihm sehr am Herzen liegen: die Gesundheitsregionen mit ihrem Netzwerk und das Jahresschwerpunktthema "Einsamkeit". "Einsamkeit kann jeden von uns treffen", so Holetschek. Sie sei zwar keine Krankheit, sei aber in Studien als Risikofaktor für körperliche und psychische Krankheiten wie Angstzustände, Depressionen, Bluthochdruck, Schlaganfall, Diabetes Typ 2 oder Demenz identifiziert worden.

Die Allgäuer Gesundheitswoche will auf Einsamkeit aufmerksam machen und gegen sie angehen

Während der Pandemie hätten sich 16 Prozent der Erwachsenen in Bayern laut einer Befragung häufig oder sehr häufig einsam gefühlt. "Das sind knapp 1,8 Millionen Menschen, die Kinder und Jugendlichen noch nicht mitgerechnet", so Holetschek. "Das ist eine unglaubliche Zahl, die betroffen macht." Die Kampagne des Gesundheitsministeriums "Licht an – Damit Einsamkeit nicht krank macht" und nun auch die allgäuweite Gesundheitswoche sollen auf Einsamkeit aufmerksam machen und ihr mit ihren zahlreichen Angeboten dazu motivieren, gemeinsam aktiv zu werden. Der Minister erhofft sich "eine Welle". Wie zuvor schon der Unterallgäuer Landrat Alex Eder bezeichnete er die Gesundheitswoche als "Erfolgsprojekt".

Sie fand 2003 zum ersten Mal statt und ist den folgenden Jahren immer weiter gewachsen. Im vergangenen Jahr sei dann die Idee entstanden, sie auf das ganze Allgäu auszuweiten, so Nicola Galm von der Gesundheitsregion plus Unterallgäu-Memmingen. Bislang seien bereits rund 170 Angebote rund um Gesundheitsförderung und Prävention gemeldet worden: In Kempten findet beispielsweise wieder das beliebte Lederhosentraining statt, es gibt verschiedene Yoga- und Ernährungskurse, Meditationen und Waldbaden, geführte Wander- und Radtouren und jede Menge weiterer Aktionen. Einen Überblick, was wann wo geboten ist, bietet die Seite www.allgauer-gesundheitswoche.de. "Der Veranstaltungskalender wächst von Tag zu Tag", so Galm. Noch bis zur Gesundheitswoche selbst können Privatpersonen, Vereine und Institutionen auf der Homepage weitere Angebote melden.

Eine Wanderung zum Auftakt der Gesundheitswoche

In einem Dialog der Landrätinnen, Landräte und Oberbürgermeister der beteiligten Kommunen, den Prof. Guido Sommer von der Hochschule Kempten moderierte, hoben diese die Bedeutung von Präventionsangeboten auch außerhalb der Gesundheitswoche hervor. "Prävention spart uns mittelfristig Gesundheitskosten", sagte etwa die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker. Sie wird zum Auftakt der Gesundheitswoche zusammen mit Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse zur Alpe Bergmang wandern, und auch ihre Amtskolleginnen und -kollegen wollen aktiv werden: Die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller hat Yoga ins Auge gefasst, Kemptens Dritte Bürgermeisterin Erna-Kathrein Groll tanzt im Stadtpark, und der Unterallgäuer Landrat Alex Eder "alles, was mit Bewegung zu tun hat". Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher beteiligt sich am Stadtradeln, und Gesundheitsminister Klaus Holetschek will mit Stefan Bosse zum Yogakurs.