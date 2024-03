Altbewährt und topmodern: So bleibt man fit mit Kneipps Methoden

Zeit, den inneren Schweinehund zu besiegen: Dieses Zehn-Minuten-Programm hat Kneipp-Trainerin Claudia Sachon zusammengestellt.

Claudia Sachon ist Kneipp-Gesundheitstrainerin der Sebastian-Kneipp-Akademie und leitet den Fachbereich Bewegung. Die engagierte Tanzpädagogin leitet zudem sechs Jazz-Tanzgruppen des Stamm-Kneippvereins. "Bewegung ist Leben", betont sie, "je beweglicher und wohler wir uns in unserem Körper fühlen, desto mehr Freude hat man am Leben". Neben der Beweglichkeit sei es wichtig Kraft, Ausdauer und Koordination zu trainieren. "Man sollte sich einmal am Tag körperlich anstrengen, damit man sich spürt und wahrnimmt". Fitness-Einsteigern rät sie, mit regelmäßigen kleinen Einheiten zu starten und sich dann immer mehr zu steigern. Zusätzlich stärke eine halbe Stunde spazieren gehen, walken oder Rad fahren die Leber- und Nierenfunktion.

Übung 1: Taulaufen

Claudia Sachon ist Kneipp-Gesundheitstrainerin der Sebastian-Kneipp-Akademie und hat für die MZ-Fastenserie ein Fitnessprogramm zusammengestellt. Auch das hier gezeigte Taulaufen gehört dazu. Foto: Kathrin Elsner





Achten Sie darauf, dass Ihre Füße vor der Übung schön warm sind. Gehen Sie barfuß auf einer vom Morgentau feuchten Wiese, bis der Kältereiz für Sie unangenehm wird. Ziehen Sie sich danach wärmende Fußbekleidung an und bewegen Sie sich, bis ihre Füße wieder warm sind. Neben einer immunstärkenden Wirkung ist diese Übung durchblutungsfördernd, kräftigt Fuß- und Unterschenkelmuskulatur, setzt die Venenpumpe in Gang und tut der Seele gut.

Übung 2: Armdrehung

Die gezeigte Armdrehung belebt die Atemräume, massiert die Organe und mobilisiert die Wirbelsäule. Foto: Kathrin Elsner





Stellen Sie sich bequem hin, Füße etwas weiter als schulterbreit auseinander, Knie leicht gebeugt. Strecken Sie beide Arme seitlich aus. Drehen Sie Ihren rechten Arm, so dass Ihre rechte Handfläche nach oben zeigt, strecken Sie dabei die Hand ein Stück weiter seitlich nach rechts aus. Der Oberkörper folgt und neigt sich leicht zur Seite, der Blick ruht auf der offenen Handfläche. Drehen Sie gegengleich Ihren linken Arm, so dass Ihre linke Handfläche nach oben zeigt und quasi eine Wring-Bewegung entsteht. Beim Seitenwechsel drehen Sie beide Hände gegengleich, strecken die linke Hand weiter seitlich nach links aus, Blick und Oberkörper folgen. Wiederholen Sie die Übung 10-15 Mal. Diese Übung belebt die Atemräume, massiert die Organe und mobilisiert die Wirbelsäule.

Übung 3: Kniebeugen

Diese Variante der Kniebeugen integriert eine Gleichgewichtsübung und dient zudem der Kräftigung. Foto: Kathrin Elsner





Stellen Sie sich aufrecht hin, Füße etwa schulterbreit auseinander. Gehen Sie in die Knie und führen zeitgleich die Hände vor dem Oberkörper zusammen, halten Sie den Rücken gerade. Beim Aufrichten führen Sie die Hände nach hinten und heben das rechte Knie an. Gehen Sie erneut in die Knie und heben beim Aufrichten das linke Knie an. Wiederholen Sie die Übung 10-15 Mal. Diese Variante der Kniebeugen dienen der Kräftigung und schulen das Gleichgewicht.

Übung 4: Spirale

Diese spiraldynamische Übung wirkt mobilisierend auf Wirbelsäule und Organe und fördert den Lymphfluss. Foto: Kathrin Elsner





Stellen Sie sich aufrecht hin, Füße etwa schulterbreit auseinander, Arme locker hängen lassen. Drehen Sie Oberkörper und Kopf abwechselnd nach rechts und links und lassen die Arme mitschwingen. Wiederholen Sie die Übung 10-15 Mal. Diese Übung wirkt mobilisierend auf Wirbelsäule und Organe und fördert den Lymphfluss.

Übung 5: Schwingen

: Das abwechselnde Schwingen der Beine und zeitgleiche Schwingen der Arme schult die Koordination, bringt den Kreislauf in Schwung und der Stoffwechsel wird angeregt. Foto: Kathrin Elsner





Stellen Sie sich aufrecht hin, Füße etwa schulterbreit auseinander. Schwingen Sie abwechselnd das rechte und das linke Bein nach hinten und zeitgleich beide Arme nach vorne oben. Wiederholen Sie die Übung 10-15 Mal. Diese Übung schult die Koordination, bringt den Kreislauf in Schwung und der Stoffwechsel wird angeregt.

Übung 6: Entspannung

Zum Abschluss wird zur Entspannung die Nierengegend in kreisenden Bewegungen angenehm warm gerieben. Foto: Kathrin Elsner





Klopfen Sie mit den Handflächen Ihren ganzen Körper ab. Legen Sie anschließend beide Handflächen auf Ihre Nierengegend und reiben diese in kreisenden Bewegungen angenehm warm. Atmen Sie hierbei tief ein und aus. Diese Übung dient der Entspannung und wirkt zugleich energetisierend.