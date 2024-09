Am Dienstag ist der große Tag für 1450 Erstklässler im Unterallgäu

Nach mehr als sechs Wochen Ferien beginnt am Dienstag für die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrkräfte wieder der Unterricht. Zum Start in das neue Schuljahr geht Schulamtsdirektor Bertram Hörtensteiner darauf ein, wie sich die Schülerzahlen entwickelt haben, ob Lehrkräfte fehlen und welche Schwerpunkte die Grund- und Mittelschulen im Unterallgäu und der Stadt Memmingen in diesem Jahr setzen.

Wie viele Grund- und Mittelschulen gibt es eigentlich im Unterallgäu und der Stadt Memmingen?

Im Landkreis und der Stadt Memmingen gibt es 51 staatliche Grund- und Mittelschulen und zwei private Grundschulen, nämlich die St.-Josefs-Grundschule in der Trägerschaft des Schulwerks der Diözese Augsburg in Mindelheim und die St.-Aloysius-Bekenntnisgrundschule der Priesterbruderschaft St. Pius X. in Memmingen. Bei den staatlichen Schulen handelt es sich um 25 Grundschulen, sechs Mittelschulen sowie zehn Vollschulen, in denen Grund- und Mittelschule zusammen untergebracht sind.

Besuchen mehr Schülerinnen und Schüler die Grund- und Mittelschulen als im vergangenen Schuljahr?

Ja, die Zahl der Schülerinnen und Schüler ist gestiegen. Der Schulamtsdirektor geht von rund 1540 Erstklässlern im Landkreis und 480 in Memmingen aus, die am Dienstag an den 30 Grundschulen im Unterallgäu und den sieben der Stadt Memmingen eingeschult werden. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Zuwachs von 40 Schülerinnen und Schülern im Landkreis und 50 in der Stadt.

Auch die Gesamtschülerzahl an den Grund- und Mittelschule hat zugenommen: Die Grundschulen besuchen 170 Kinder mehr als im vergangenen Schuljahr, an den Mittelschulen sind es 120. Insgesamt werden an den 37 Grundschulen dann rund 7750 Schülerinnen und Schüler in 346 Klassen unterrichtet, sowie 3320 Kinder und Jugendliche in 160 Klassen an den 16 Mittelschulen. Damit sitzen im Durchschnitt 22,53 Kinder in einer Grund- und 20,57 in einer Mittelschulklasse.

Konnten an den Schulen alle Stellen besetzt werden?

Jein. Zwar konnten die 17.800 Lehrerwochenstunden laut Hörtensteiner zu 100 Prozent mit Personal hinterlegt werden, sodass die Schulen am Dienstag problemlos starten können. An mehreren Schulen fehlt es jedoch an Rektoren und Rektorinnen sowie deren Stellvertretern. Während die freien Rektorenstellen an den Grundschulen in Westerheim und Dickenreishausen dieses Schuljahr wieder besetzt werden konnten, sind die an den Grundschulen in Egg an der Günz, Tussenhausen und der Memminger Elsbethenschule nach wie vor offen.

An den Schulen unterrichten 506 Klassenlehrkräfte, weitere rund 455 Fach- und Förderlehrkräfte, fünf bereits pensionierte Lehrerinnen und Lehrer sowie 70 Tarifbeschäftigte mit Ein- oder Zweijahresverträgen, bei denen es sich etwa um Lehramtsstudenten und Personen mit einem Studienabschluss und einschlägigem Fachbezug handelt. Rund 100 Lehrerinnen und Lehrer bilden außerdem die sogenannte Mobile Reserve, die überall dort einspringt, wo während des Schuljahrs Lehrkräfte ausfallen. Hinzu kommen rund 50 pädagogisch qualifizierte Personen wie Dritt- und Unterstützungskräfte sowie Kräfte für die Sprach- und Lernpraxis und 36 Lehramtsanwärterinnen und -anwärter.

Gibt es auch in diesem Schuljahr wieder Deutschklassen für zugewanderte Kinder und Jugendliche?

Ja, für die schulische Erstintegration wird es auch in diesem Schuljahr wieder Deutschklassen geben, und zwar an den Grund- und Mittelschulen in Mindelheim und Bad Wörishofen sowie der Bismarckschule in Memmingen. Außerdem wurden an der Mittelschule Mindelheim, am Joseph-Bernhart-Gymnasium Türkheim, der Staatlichen Realschule Memmingen und dem Vöhlin-Gymnasium in Memmingen vier schulartunabhängige Deutschklassen eingerichtet.

Welche Schwerpunkte und Neuerungen gibt es in diesem Schuljahr?

Neu ist die Verfassungsviertelstunde, in der sich die Schülerinnen und Schüler darüber austauschen sollen, was eine Gesellschaft zusammenhält und wie Konsensfindung in einer Demokratie funktioniert, so Hörtensteiner. Sie soll dazu beitragen, ein Bewusstsein für die zentrale Bedeutung der Verfassungswerte zu schaffen. In den Jahrgangsstufen zwei und vier sowie sechs und acht ist die Verfassungsviertelstunde verpflichtend, weitere Jahrgangsstufen können auf freiwilliger Basis einbezogen werden.

Ausgeweitet werden soll zudem das Konzept „Alltagskompetenzen – Schule fürs Leben“, das den Praxis- und Lebensweltbezug an den Schulen im Rahmen einer fächerübergreifenden Projektwoche stärken soll. Als Herzstück des Konzepts bezeichnet der Schulamtsdirektor die Zusammenarbeit mit externen Expertinnen und Experten in Projekten und Exkursionen zu den Themen Gesundheit, Ernährung, Haushaltsführung, selbstbestimmtes Verbraucherverhalten, Umwelt und Digitales. Die Grundschulen Tussenhausen und Sontheim sowie die Edith-Stein-Grundschule Memmingen haben zudem das Schulprofil Sport-Grundschule erhalten.

Wie sieht es mit der Digitalisierung aus?

Die Mittelschulen in Bad Grönenbach, Bad Wörishofen und Amendingen sind als Pilotschulen des Projekts „Digitale Schule der Zukunft“ bereits auf dem Weg alle Schülerinnen und Schüler sukzessive mit mobilen Endgeräten auszustatten, die im Unterricht eingesetzt werden können. Der Kauf der privaten Geräte wird von der Schule koordiniert und vom Staat mit bis einer Zuzahlung von bis zu 350 Euro pro Kind unterstützt. Für dieses Schuljahr haben sich zusätzlich die Mittelschulen in Markt Rettenbach, Ottobeuren und Babenhausen für die „Digitale Schule der Zukunft“ angemeldet. Bis 2028 müssen alle weiterführenden Schulen in Bayern die 1:1-Ausstattung erreicht haben.