An diesen Straßen im Unterallgäu wird 2023 gebaut

Der Landkreis investiert in diesem Jahr 6,5 Millionen Euro in seine Kreisstraßen. Autofahrer müssen sich deshalb wieder auf einige Baustellen einstellen.

Im Unterallgäu sollen auch heuer wieder einige Straßen und Brücken saniert werden. Wo in diesem Jahr gebaut wird und was die Arbeiten voraussichtlich kosten werden, darüber informierte Walter Pleiner, der Leiter des Tiefbauamts am Landratsamt, in einer gemeinsamen Sitzung von Kreis- und Bauausschuss.

Insgesamt sind in diesem Jahr für den Straßenbau Ausgaben in Höhe von 6,5 Millionen Euro vorgesehen, rund 1,1 Millionen mehr als im Vorjahr. Der Landkreis muss davon jedoch nur 1,96 Millionen Euro selbst aufbringen, der Rest stammt aus Fördermitteln sowie Beiträgen von Bund, Bahn und Gemeinden.

Vier angefangene Projekte sollen heuer fertiggestellt werden

Auf der Liste, die Pleiner den Kreisrätinnen und -räten vorstellte, finden sich zunächst vier Projekte, die im vergangenen Jahr begonnen wurden und nun fertiggestellt werden sollen. Dazu gehören die Oberbauverstärkung zwischen Babenhausen und Oberschönegg auf eine Länge von 2,2 Kilometern, der Neubau der Mindelbrücke mit Ausbau der Kreisstraße zwischen Unteregg und Dirlewang sowie der Ausbau des Illeraufstiegs bei Au zwischen Bad Grönenbach und Legau. Die Kreisstraße MN 21 wird hier auf einer Länge von 600 Metern ausgebaut. Um zu verhindern, dass die Straße abrutscht, wurden im vergangenen Jahr bereits 121 Bohrpfähle aufgestellt. Sobald es das Wetter zulässt, wird darauf dann eine Betonmauer errichtet und die Straße gebaut. Sie ist derzeit nicht befahrbar und soll im Herbst fertig sein. Insgesamt sind für die Arbeiten Kosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro eingeplant.

Im vergangenen Jahr wollte der Landkreis außerdem die Kreisstraße zwischen Rammingen und Türkheim ausbauen. Weil dafür aber noch Flächen fehlten, wurde die Arbeiten an der 2,4 Kilometer langen Strecke auf dieses Jahr verschoben. Zudem wird die Einmündung der Straße nach Unterrammingen umgebaut. Für die Arbeiten sind insgesamt 2,3 Millionen Euro vorgesehen.

In Niederrieden wird die Kreisstraße MN 26 innerorts auf 900 Metern ausgebaut. Im Zuge dessen wird die Rothbrücke neugebaut. Zudem entsteht auf beiden Straßenseiten ein Gehweg. Die Kosten betragen voraussichtlich 1,6 Millionen Euro.

Ausbau der Straße zwischen Dirlewang und Erisried

Zwischen Erisried und Dirlewang beginnt in diesem Jahr der Ausbau eines 1,8 Kilometer langen Teilstücks der Kreisstraße MN 4. Zudem wird die Westernachbrücke neugebaut und es entsteht ein 900 Meter langer Rad- und Gehweg. Die Kosten hierfür betragen voraussichtlich 2,8 Millionen Euro.

Auch der Ausbau der Kreisstraße MN 32 zwischen Inneberg und Frickenhausen auf einer Länge von 1,8 Kilometern startet heuer. Am Ortseingang von Frickenhausen entstehen zudem Mittelinseln, um Autofahrer zum Abbremsen zu bringen. Insgesamt sind 1,95 Millionen Euro für das Projekt veranschlagt.

Die Maßnahmen sind Teil eines Investitionsprogramms, das sich über einen Zeitraum von vier Jahren erstreckt. Die Arbeiten werden entsprechend ihrer Dringlichkeit abgewickelt. Der für 2024 geplante Ausbau der Ortsdurchfahrt von Wolfertschwenden und der Ausbau der Kreuzung mit der Gemeindeverbindungsstraße bei Stockheim wurden laut Pleiner in Abstimmung mit der Gemeinde Wolfertschwenden und der Stadt Bad Wörishofen auf die Folgejahre verschoben. Stattdessen soll im kommenden Jahr die Kreisstraße zwischen Tussenhausen und Markt Wald auf einer Länge von 800 Metern ausgebaut werden. Hintergrund ist, dass die Gemeinde Tussenhausen westlich der Kreisstraße ein Baugebiet erschließen will. An der Kreisstraße soll deshalb eine ins Baugebiet führende Linksabbiegespur gebaut und diesem Zuge die Strecke ausgebaut werden.

Landrat lobt "Top-Zustand" der Straßen im Unterallgäu

Landrat Alex Eder, der vor seinem Amtsantritt selbst Baudirektor für den Straßenbau im Landkreis Günzburg war, betonte, dass das 331 Kilometer lange Kreisstraßennetz dank dieses Investitionsprogramms in einem Top-Zustand sei. Er sei froh, dass es im Unterallgäu keinen Investitionsstau gebe. „Ich weiß, wie ein Straßennetz aussieht, wenn man aufschiebt und spart“, sagte er.

Mehrere Kreisräte regten in diesem Zusammenhang auch ein eigenes Investitionsprogramm für Radwege an. Das ist laut Landrat Eder aber insofern schwierig, als der Landkreis hier vom Grunderwerb abhängt. Wie Tiefbauamtsleiter Pleiner sagte, gebe es aber ein Ausbauprogramm und bei Straßenprojekten würden die Radwege immer mitbedacht. „Wir versuchen schon, die Lücken zu schließen“, versicherte er.

Josef Doll (Grüne) kritisierte, dass selbst wenig befahrene Nebenstraßen auf eine Breite von 6,5 Metern ausgebaut würden und so zum Rasen verleiteten. „Wir haben Kreis- und keine Nebenstraßen“, entgegnete Pleiner. Er gab zu bedenken, dass für den Ausbau nicht nur ausschlaggebend sei, wie stark die Straße befahren werde, sondern auch mit welchen Verkehrsmitteln. „Es geht auch um die Landwirtschaft und den Schwerverkehr“, sagte er. Die Straßen würden nach dem Stand der Technik ausgebaut und seien keine Rennbahnen.

Letztlich befürworteten die Mitglieder des Kreis- und des Bauausschusses die vorgestellten Maßnahmen einstimmig. (baus, mz)