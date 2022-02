Anmeldestart für die VHS Unterallgäu: Programmheft liegt aus

Das Onlineangebot der Unterallgäuer VHS wurde ausgebaut, das Semester steht unter dem Motto "Gemeinsam wachsen". So sehen die neuen Kurse aus.

Seit Kurzem liegt das Programmheft der Volkshochschule für Frühjahr/Sommer 2022 in Mindelheim und dem Landkreis Unterallgäu aus. Das Semester steht unter dem Motto „Gemeinsam wachsen“. Insgesamt stehen an den zwölf Volkshochschulorten 450 Angebote aus den Fachbereichen Gesellschaft, Beruf, Sprachen, Gesundheit, Kultur und Spezial zur Auswahl.

Das Angebot im Onlinebereich wurde ausgebaut, sodass in diesem Semester 50 Kurse ortsunabhängig über das Internet besucht werden können. Nachdem alle Präsenzkurse immer noch unter Einhaltung der Abstände stattfinden, können in manchen Fällen nicht alle Interessierte berücksichtigt werden. Auch in diesem Fall besteht die Möglichkeit, auf ein Onlineangebot auszuweichen.

Die Kurse an der Volkshochschule sind so konzipiert, dass der Unterricht eine Mischung aus Bildung und Wohlfühlen ist. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erleben, dass Lernen zusammen in der Gruppe richtig Spaß macht. Ob im Sprachkurs, im EDV-Kurs oder beim Yoga. Besonders glücklich macht Lach-Yoga. Lachen weckt Glückshormone und ist ein Gute-Laune-Training für Körper, Geist und Seele.

Energiesparen mit der Verbraucherzentrale Bayern

Einige Veranstaltungen im Bereich Energiesparen werden von der Verbraucherzentrale Bayern durchgeführt und sind für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sogar kostenfrei. Die Anmeldung erfolgt über die VHS Unterallgäu. Informationen und Hilfestellung für die berufliche Umorientierung, den Wiedereinstieg nach Familienzeit oder Krankheit sowie konkretes Bewerbungstraining gibt die Bildungsberaterin des Landkreises Carolin Faulhaber (Kontakt: carolin.faulhaber@vhs-ua.de oder Telefon 08261/738303) sowohl in Einzelgesprächen mit Terminvereinbarung als auch in VHS-Kursen.

Die Übersichten über die Kursangebote aus den Bereichen berufliche Qualifizierung, junge VHS und Lernen mit Muße befinden sich wie gewohnt am Ende des Programmheftes oder auf der Homepage. Hier können unter www.vhs-ua.de alle Kurse über die Suchfunktion oder den Blätterkatalog gefunden werden und die Anmeldung kann online erfolgen. Wer sich unsicher ist, welcher Kurs der geeignete sein könnte, kann sich im VHS-Büro in Mindelheim unter Telefon 08261/9124 oder in Bad Wörishofen unter Telefon 08247/969035 beraten lassen.

Bildausstellung in der Mindelheimer Maximilianstraße

Nach Beendigung der Ausstellung von Gabriele Ritter im Herbst 2021 zeigen aktuell Martina Schwaier und Teresia Geßwein im ersten Stock in der Maximilianstraße 60 in Mindelheim eine Auswahl ihrer Bilder. Die Ausstellung ist zu den Öffnungs- und Kurszeiten der Volkshochschule und der Musikschule zugänglich. (mz)

Weitere Informationen zum Programm der Volkshochschule Unterallgäu und zu den aktuellen Regelungen hinsichtlich des Präsenzunterrichts gibt es in den VHS-Büros in Mindelheim und Bad Wörishofen sowie im Internet unter www.vhs-ua.de