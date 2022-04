Unterallgäu

vor 52 Min.

Ansturm auf Heizungsfirmen: Viele Unterallgäuer wollen weg vom teuren Gas

Plus Der Krieg in der Ukraine hat einen Ansturm auf Heizungsfirmen ausgelöst. Was aber ist derzeit sinnvoll und machbar? Und wo hakt es?

Von Johann Stoll

Die Mitarbeiterin der Ettringer Firma Hochwind ist am Telefon freundlich und hilfsbereit. Sie weiß aber auch keinen wirklichen Rat. „Den Chef wollen Sie sprechen? Oje, der hat alle Hände voll zu tun. Von 4 Uhr in der Früh bis nachts um 22 Uhr ist er am Arbeiten.“ Seinen Kollegen in der Heizungs- und Haustechnik geht es nicht anders. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wollen offenbar immer mehr Hausbesitzer im Unterallgäu vor allem eines: weg von Öl und Gas bei der Heizung. Doch ist das wirklich sinnvoll? Wir haben uns bei Experten aus dem Unterallgäu umgehört.

