Arbeiten im Tunnel: Behinderungen auf A96

Wegen Wartungs- und Inspektionsarbeiten im Kohlbergtunnel auf der A96 zwischen Memmingen und Buchloe müssen Autofahrer von Dienstag bis Donnerstag, 25. bis 27. März, mit Behinderungen rechnen. Wie die Autobahn Südbayern mitteilt, wird im Dreischichtbetrieb gearbeitet. In jeder Fahrtrichtung steht währenddessen je ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Sperrungen sind von Dienstag, 7 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr, in Fahrtrichtung München und von Mittwoch, 10 Uhr, bis Donnerstag, 10 Uhr, in Fahrtrichtung Lindau geplant.

Neben der Reinigung der Tunnelwände und der Entwässerungseinrichtungen, sowie Kehrarbeiten, wartet und prüft eine Fachfirma sämtliche Anlagen der Sicherheits- und Betriebstechnik wie beispielsweise die Brandmeldeanlage, Notrufeinrichtung und Beleuchtung. Dazu müssen einzelnen Tunnelröhren gesperrt werden. (pm)

