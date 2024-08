Arbeitsmarkt im Allgäu: Steigende Arbeitslosenzahlen und Fachkräftemangel

Auch im August sind die Arbeitslosenzahlen im Gebiet der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen weiter gestiegen: „Die Arbeitslosenquote liegt bei drei Prozent, das ist ein Anstieg von 0,2 Prozentpunkten zu Juli“, erläutert Horst Holas, stellvertretender Leiter der Arbeitsagentur. „Knapp 12.200 Personen sind derzeit im bayerischen Allgäu arbeitslos gemeldet. Das ist natürlich im August ein überwiegend saisonaler Effekt. Wie schon im Juli haben sich nochmals mehr – überwiegend junge Menschen – nach Ausbildungs-, Schul- oder Studienende arbeitslos gemeldet. Auch viele berufliche Weiterbildungsmaßnahmen haben geendet.“ Dazu komme, dass während der Ferienzeit viele Betriebe nicht neu einstellen – sie haben teilweise selbst Betriebsurlaub oder viele ihrer Mitarbeitenden sind im Sommerurlaub. Da würden Neueinstellungen häufig in den Herbst verschoben, so Holas.

Beim Einstellen sind die Unternehmen im Allgäu vorsichtiger geworden

„Dennoch: die Arbeitslosigkeit steigt seit 2022 jährlich an – es sind im aktuellen Monat etwa 1700 Menschen mehr arbeitslos gemeldet, als noch im August 2022. Und dieser Anstieg ist in erster Linie konjunkturell bedingt. Die Allgäuer Unternehmen sind mit Neueinstellungen vorsichtiger geworden.“ Der Stellenbestand sei seit August 2022 stetig gesunken. Momentan liege er mit nicht ganz 6800 Stellen in etwa auf dem Niveau des Augusts im Vor-Corona-Jahr 2019. „Also immer noch ein guter Bestand, aber der Abwärtstrend lässt sich natürlich nicht leugnen.“ Holas rät: „Der Fachkräftebedarf der Betriebe ist weiter sehr hoch. Gering qualifizierte Menschen sollten jede Chance einer Qualifizierung zur Fachkraft nutzen – das ist die beste Vorsorge gegen Arbeitslosigkeit.“

Im Bereich der Arbeitsagentur Mindelheim ist dieselbe Entwicklung zu beobachten wie im restlichen Allgäu. Die Arbeitslosigkeit ist von Juli auf August um 71 auf 1303 Personen gestiegen. Das waren 249 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im August drei Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 2,5 Prozent. Dabei meldeten sich 351 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 42 mehr als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 276 Personen ihre Arbeitslosigkeit (+24). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 2804 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 427 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dem gegenüber stehen 2679 Abmeldungen von Arbeitslosen (+531). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im August geringfügig gestiegen, und zwar um 1 auf 924; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 91 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im August 159 neue Arbeitsstellen, drei mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 854 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 213. (mz)