Arbeitsmarkt im Allgäu: Wenig Arbeitslose, wenig Auszubildende

Fachkräftemangel bleibt das beherrschende Thema auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitsagentur bietet deshalb verschiedene Beratungsangebote für Privatleute und Firmen an.

Die Arbeitslosigkeit im Allgäu ist im April noch einmal deutlich gesunken – das freut die Leiterin der Allgäuer Agentur für Arbeit, Maria Amtmann. „Die Arbeitslosenquote unterschreitet mit 2,3 Prozent auch die des Vor-Pandemie-Monats April 2019: Damals lag die Quote bei 2,4 Prozent.“ Zu den niedrigen Arbeitslosenzahlen kommt ein neuer Rekordwert an offenen Stellen: 8098 vakante Stellen meldeten die Allgäuer Firmen der Arbeitsagentur im April. „Das sind deutlich mehr als im April 2019: Damals betrug der Stellenbestand 6907 Stellen“, so Amtmann.

Das aktuelle Kriegsgeschehen in der Ukraine zeige derzeit noch keine Auswirkung auf die Allgäuer Arbeitsmarktzahlen. Die Auftragsbücher vieler Unternehmen seien voll, und weiterhin sei der Fachkräftemangel ein drängendes Problem der Betriebe. Die Arbeitsagentur unterstütze deshalb bei der Qualifizierung von Mitarbeitenden.

Am 10. Mai gibt es dazu online eine Veranstaltung, auf der die Vermittlungsfachkräfte interessierte Betriebe über die Qualifizierungsmöglichkeit zur/m Maschinen- und Anlagenführer/in informieren. Die Firmen können sich dafür bei ihren Vermittlungsfachkräften oder unter Telefon 0800/4555520 anmelden.

In Erziehungs- und Pflegeberufen gibt es im Allgäu derzeit gute Chancen

Wer sich beruflich verändern, wiedereinsteigen oder eine Ausbildung beginnen möchte, erhält im Mai in vier Veranstaltungen alle Informationen über Erziehungs- und Pflegeberufe, in denen derzeit besonders gute Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten bestehen. „Auch hier gibt es in vielen Fällen Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten. Unsere Beraterinnen und Berater sind für alle Fragen vor Ort – nutzen Sie das Angebot“, sagt Amtmann. Informationen und Anmeldungen bei Christina Zahnow per Mail an Kempten-Memmingen.BCA@arbeitsagentur.de.

Aktuell gibt es 9016 Arbeitslose im Agenturbezirk Kempten-Memmingen – 602 Personen beziehungsweise 6,3 Prozent weniger als im März und deutlich weniger als im April 2021. Damals waren 3550 Personen mehr arbeitslos. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 2,3 Prozent, der niedrigste Aprilwert seit vielen Jahren.

8098 Stellen gab es zu besetzen – ein erneuter Höchststand. Gegenüber März ist dies ein Plus von 291 Stellen (vier Prozent). Im Vergleich zu 2021 gab es 2762 Stellen mehr – ein Plus von 52 Prozent. Am häufigsten gesucht wurden Kräfte im Bereich wirtschaftliche Dienstleistungen inklusive Zeitarbeit (2269 Stellen), im verarbeitenden Gewerbe (1073), im Handel (859), im Gesundheits- und Sozialwesen (826) sowie im Baugewerbe (614).

Die Arbeitslosigkeit im Unterallgäu ist zurückgegangen

Ab April 2020 war der erste Lockdown in vollem Gange. Dementsprechend schnellten die Arbeitslosenzahlen auch im Allgäu in die Höhe. Der dreijährige Vergleich zeigt daher nun in allen Regionen deutlich niedrigere Arbeitslosenquoten als in den Vergleichsmonaten der vergangenen beiden pandemiegeprägten Jahre. 1627 Unterallgäuer und Unterallgäuerinnen waren im April arbeitslos gemeldet – 122 weniger als im März (7,0 Prozent). Die Arbeitslosenquote sank damit um 0,2 Punkte auf 1,9 Prozent. Der Stellenbestand stieg um 76 auf 1843 Stellen.

Es zeichnet sich ab, dass – gemessen an den vergangenen fünf Jahren – einem neuen Höchststand von 5664 gemeldeten Ausbildungsstellen ein neuer Bewerbertiefststand von 2527 Interessierten gegenübersteht. Im April waren noch 3327 Ausbildungsstellen im Allgäu unbesetzt und 1176 Jugendliche ohne Ausbildungsplatz. Statistisch kommen daher aktuell auf jeden derzeit noch unversorgten Ausbildungssuchenden 2,83 offene Stellen. Die meisten Azubis werden im verarbeitenden Gewerbe gesucht (1492 gemeldete Ausbildungsplätze), gefolgt von Handel (1279), freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (832), dem Baugewerbe (728), dem Gastgewerbe (395) und dem Gesundheits- und Sozialwesen (222).

Viele Jugendliche kennen nur die häufigsten Wunschberufe für eine Ausbildung

Circa 40 Prozent der ausbildungssuchenden Jugendlichen möchten einen der zehn häufigsten Wunschberufe erlernen. Damit wählt über ein Drittel der Jugendlichen in einem relativ engen Berufsspektrum – und übersieht möglicherweise eine Vielzahl von interessanten Ausbildungsberufen. Maria Amtmann wirbt deshalb für die Berufsberatung. „Die Beraterinnen und Berater kennen den Ausbildungsmarkt der Region sehr genau und wissen, wo gute Einmündungsmöglichkeiten bestehen – auch in Berufsbereichen, die eher unbekannt sind.“ Anmeldungen zu Gesprächen – online oder persönlich – sind unter Berufsberatung-Allgaeu@arbeitsagentur.de oder Telefon 0800/4555500 möglich. (mz, home)