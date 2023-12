Asylsituation: Kreisausschuss lehnt AfD-Antrag ab

Die AfD wollte einen Brief von Landrat Eder an Kanzler Scholz zur Asylsituation nochmals im Namen des Kreistags versenden. Der Kreisausschuss hält davon nichts.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Kreisausschuss einen Antrag der AfD-Fraktion behandelt. Diese hatte vorgeschlagen, den Brief, mit dem Landrat Alex Eder im August Bundeskanzler Olaf Scholz auf die schwierige Asylsituation in den Kommunen aufmerksam gemacht hat, nochmals im Namen des gesamten Kreistags zu versenden, um ihm mehr politisches Gewicht zu verleihen. Bis auf AfD-Kreisrat Wolfgang Reitinger hielt dies aber keines der übrigens Ausschussmitglieder für sinnvoll. Durch einen erneuten Versand sei keine zusätzliche Wirkung zu erwarten, waren sie sich einig.

Die Bundesregierung hatte im Oktober auf den Brief geantwortet und darin unter anderem empfohlen, Probleme bei der Verteilung der Geflüchteten direkt mit der Landesregierung zu klären, die dafür zuständig ist. "Es geht aber nicht um ein Verteilungs-, sondern um ein Mengenproblem", sagte Eder in der Sitzung. Zwischenzeitlich könne man "eine gewisse Kursänderung feststellen". Durchschlagende Änderungen gibt es aus Sicht des Landrats zwar nach wie vor nicht, aber "Signale, dass ein paar Dinge bei den Oberen angekommen sind".

In seinem Brief hatte Eder die Bundestagsabgeordneten aufgerufen, sich in der Notunterkunft in Bad Wörishofen ein Bild von der Lage zu machen. Die hiesigen Abgeordneten Stephan Thomae (FDP), Stephan Stracke ( CSU), Susanne Ferschel (Linke) und Alexander Engelhard (CSU) sind dieser Einladung bereits gefolgt.

Aktuell werden dem Landkreis Unterallgäu etwas weniger Geflüchtete zugewiesen

Im Gegensatz zu Reitinger geht Eder davon aus, dass der Brief durch den AfD-Antrag sogar an Gewicht verlieren könnte. Denn schon allein weil der Antrag eben von der AfD stamme, sei absehbar, dass ihn nicht alle Kreisräte mittragen. Dafür hatte Reitinger im Vorfeld geworben, indem er betonte, dass allein über den Brief abgestimmt werde und nicht über die Begründung der AfD. "Dieser eine Brief reicht nicht", sagte er. "Wir müssen der Bevölkerung das Vertrauen in die Politik zurückgeben."

Roland Ahne (SPD) hielt Reitinger derweil entgegen: "Es sind Ihre Leute, die die Angst in der Bevölkerung schüren." Das führe zur gesellschaftlichen Spaltung – "und die war noch nie positiv". "Mir wäre es lieber, Sie würden vernünftige Lösungsansätze anbieten, als immer wieder Ängste zu schüren."

Aktuell werden dem Landkreis laut Eder etwas weniger Asylbewerber zugewiesen. Das Landratsamt müsse jedoch weitere Unterkünfte schaffen. Das Thermozelt, das im Oktober kurzfristig auf dem Besucherparkplatz des Landratsamtes aufgestellt wurde, um weitere Geflüchtete unterzubringen, war bereits wenig später mit 160 Personen voll belegt. (baus, mz)