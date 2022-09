Auch das Unterallgäu trauert um diese große kleine Frau

Plus Der Tod von Königin Elizabeth II. macht auch die Menschen in der Region betroffen.

Diese Nachricht berührt einfach alle: Die Queen ist tot. Mit 96 Jahren und nach 70 Jahren auf dem englischen Thron ist Elizabeth II. gestorben. Die meisten von uns haben sie nie getroffen, trotzdem gehört sie zu den Menschen, mit denen jeder und jede etwas verbindet. Wir haben Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer gefragt, warum sie der Tod der Queen berührt und was sie mit der großen Monarchin verbinden.