Unterallgäu

vor 33 Min.

Auf Friedhöfen der Region müssen NS-Symbole entfernt werden

Plus Nicht nur Mindelheim hat Anlass, sich der NS-Zeit zu stellen. Auf den Friedhöfen Rammingen und Bad Wörishofen finden sich noch recht neue Nazisymbole.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Eine Urnenwand bietet grundsätzlich nur wenig Raum, um etwas über einen lieben Verstorbenen der Nachwelt zu hinterlassen. Meist erinnert eine kleine Steintafel an den Toten, auf der kaum mehr als der Name, das Geburts- und das Todesjahr Platz finden. Auf der Urnenwand in Bad Wörishofen findet sich eine Tafel, die allerdings stutzig macht. Dort wird an einen Hans Günter Bernau erinnert und dessen Frau Sieglinde. Ergänzend steht: Oberst d. R. a. D., also Oberst der Reserve, außer Dienst. Hans Günter lebte von 1917 bis 1996, seine Frau von 1923 bis 2002. Irritierend sind zwei kleine Symbole, die sich auf dieser kleinen Platte am Urnengrab in Bad Wörishofen finden: die Lebensrune und die Todesrune.

Auf der Grabplatte in Bad Wörishofen findet sich ein NS-Symbol

In der Zeit des Nationalsozialismus wurde die Lebensrune als Zeichen des Lebensborn e. V. genutzt, einem Verein zur „Zucht der arischen Elite“. Sie war auch Abzeichen im Sanitätsdienst der SA sowie des Nationalsozialistischen Kraftfahrkorps und des Deutschen Frauenwerks. Dieses Gedankengut war besonders bei der SS verbreitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen