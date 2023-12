Autos an- und einfach weitergefahren

Gleich mit mehreren Fällen von Unfallflucht hat es die Polizei in Mindelheim, Kirchheim und Bad Wörishofen zu tun.

Die Polizei sucht nach Zeugen von drei Unfallfluchten in Mindelheim, Kirchheim und Bad Wörishofen. Der erste ereignete sich am Donnerstag zwischen 17.45 und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Allgäuer Straße in Mindelheim: Als der Besitzer zu seinem Auto zurückkam, stellte er fest, dass die Beifahrertüre und der Schweller auf der rechten Seite zerkratzt waren und die Beifahrertüre zudem eingedellt. Auch der Seitenspiegel wurde beschädigt. Den Schaden beziffert die Polizei auf 4000 Euro.

Ebenfalls Kratzer und Dellen hinterließ ein Unbekannter am Freitagmorgen zwischen 10.30 und 10.45 Uhr an einem Auto, das in Kirchheim vor einem Verbrauchermarkt abgestellt war. Hier beläuft sich der Schaden auf 2000 Euro. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 entgegen.

Zwischen Heiligabend gegen 19 Uhr und dem 25. Dezember gegen 11.30 Uhr wurde schließlich in der Zugspitzstraße in Bad Wörishofen das Auto einer 75-Jährigen angefahren. Das vermutlich rote Fahrzeug verursachte einen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08247/9680-0 bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen zu melden. (mz)