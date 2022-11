Bald keine weißen Flecken mehr auf der Flexibus-Karte

Auch im Raum Markt Wald-Tussenhausen und Bad Grönenbach-Legau soll der Unterallgäuer Flexibus bald fahren.

Der Flexibus rollt bereits durch 38 der 52 Unterallgäuer Gemeinden, im neuen Jahr sollen zwei weitere Gebiete dazukommen. Darüber informierte Christine Heim, die Leiterin des Sachgebiets für Öffentlichen Personennahverkehr am Landratsamt, in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Mobilität, Nahverkehr und Verkehrsvernetzung.

Demnach sollen in den Gebieten Markt Wald-Tussenhausen und Bad Grönenbach-Legau zwei neue Flexibus-Knoten entstehen. Ihr genauer Zuschnitt steht noch nicht fest, erklärte Heim. Er soll mit den jeweiligen Bürgermeistern und dem Betreiber der Flexibus-Plattform, der Flexibus KG, besprochen werden. Der aktuelle Entwurf sieht Waben für Oberneufnach, Immelstetten, Schnerzhofen, Markt Wald mit Bürgle, Zaisertshofen, Tussenhausen und Mattsies sowie aufgrund der Entfernung eine zusätzliche Zählwabe von dort nach Mindelheim vor. Mittelneufnach im Landkreis Augsburg könnte als Überlappungswabe den Umstieg ins AVV-Liniennetz ermöglichen.

Der Landkreis will noch einmal in Rammingen anfragen, ob es doch Interesse am Flexibus gibt

Michael Helfert schlug in diesem Zusammenhang vor, nochmals auf die Gemeinde Rammingen zuzugehen. Der dortige Gemeinderat hatte sich vor zwei Jahren gegen die damals vorgestellte Flexibus-Lösung entschieden. Nun aber, so Helfert, könnte Rammingen an den neuen Flexibus-Knoten Markt Wald-Tussenhausen angedockt werden und als Überlappungswabe eine Verbindung nach Türkheim und Bad Wörishofen ermöglichen. Auch aufgrund des Bahnhalts sei die Einbindung Rammingens interessant. Christine Heim versprach, die Anregung aufzunehmen. „Wir klopfen sehr gerne noch einmal in Rammingen an“, sagte sie.

Der Knoten Bad Grönenbach-Legau soll auch die Gemeinden Benningen, Lachen, Wolfertschwenden, Woringen, Kronburg und Lautrach umfassen – zum Leidwesen der Kreisräte Josef Diebolder, zugleich Bürgermeister von Lachen, Christian Fröhlich und Thomas Karrer, selbst Busunternehmer, aber nicht auch Memmingen. Insbesondere für Woringen und Bad Grönenbach gelte: „Der Flexibus braucht Memmingen“, sagte Karrer.

Fröhlich verglich die Situation Lachens mit der Wiedergeltingens: Dort sei ein Anschluss nach Buchloe möglich, warum also sollten nicht auch die Nachbargemeinden Memmingens an die Stadt angebunden werden? Weil diese über den regulären ÖPNV schon eine sehr gute Verbindung nach Memmingen hätten, lautete die Antwort von Flexibus-Betreiber Josef Brandner. Der Flexibus sei nicht geeignet, ein Auto zu ersetzen, sondern diene lediglich als Zu- und Abbringer zum ÖPNV, verdeutlichte er. Landrat Alex Eder warf zudem ein, dass der Anschluss an Buchloe ein Zugeständnis an Wiedergeltingen gewesen sei. Es wäre den Leuten nicht zu vermitteln gewesen, erst mit dem Flexibus zurück nach Türkheim zu fahren, um von dort mit dem Zug nach Buchloe zu kommen.

Wenn die beiden neuen Knoten 2023 wie geplant starten, gibt es den Flexibus in 48 von 52 Unterallgäuer Gemeinden

Alfons Weber regte zudem eine Überlappungswabe für den Knoten Markt Rettenbach an, um von Mussenhausen aus auch nach Mindelheim fahren zu können. Das wird laut Helmut Höld vom zuständigen Sachgebiet bereits geprüft. Außerdem gebe es auf der regulären Linie zwischen Ottobeuren und Mindelheim künftig morgens eine zusätzliche Fahrt.

Gehen beiden neuen Knoten im nächsten Jahr wie geplant an den Start, gibt es den Flexibus in 48 Unterallgäuer Gemeinden. Nicht angeboten wird er laut Christine Heim in Buxheim, Trunkelsberg und Memmingerberg, da diese Gemeinden durch die vom Landkreis mitfinanzierten Regionalbus- oder Stadtbuslinien bereits sehr gut erschlossen sind.

Der Flexibus soll eine flexible Ergänzung zum normalen ÖPNV sein und verkehrt unabhängig von einem Fahrplan. Er befördert die Fahrgäste innerhalb des jeweiligen Knotens durch ein dichtes Netz an Haltestellen nahezu von Tür zu Tür und schafft eine Verbindung zu den weiterführenden Bus- und Bahnlinien. (baus, mz)