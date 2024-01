Unterallgäu

Bauernprotest im Unterallgäu haben für manche Landwirte Folgen

Plus Nach den Bauerndemos im Unterallgäu wird gegen mehrere Landwirte ermittelt. Ein Jura-Professor aus Augsburg sieht keinen Unterschied zu "Klimaklebern".

Nach den Bauernprotesten am Montag laufen bei der Polizei mehrere Ermittlungsverfahren gegen Landwirte: Laut Holger Stabik vom Polizeipräsidium in Kempten wurden im Bereich der Polizeiinspektion Mindelheim insgesamt drei Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Nötigung. Gegen wie viele Personen konkret ermittelt wird, konnte Stabik zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen.

Die Örtlichkeiten sind hingegen klar definiert: "Die Straftaten wurden an den Anschlussstellen Stetten, Erkheim und am Kreisverkehr in Pfaffenhausen festgestellt", so der Polizeioberkommissar. "Weitere relevante Erkenntnisse, welche im Rahmen der Versammlungen festgestellt wurden, werden der Staatsanwaltschaft zur Prüfung vorgelegt." Im Raum der Polizeiinspektion Bad Wörishofen sei es zu keinen Anzeigen gekommen.

