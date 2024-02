Unterallgäu

18:00 Uhr

Landrat Eder wendet sich per Sprachnachricht an protestierende Landwirte

An der Autobahn-Anschlussstelle bei Bad Wörishofen haben demonstrierende Landwirte am Mittwoch für Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Plus Landwirte werfen dem Landkreis Unterallgäu vor, ihre Proteste zu unterdrücken. In einer Sprachnachricht an die Bauern reagiert Landrat Alex Eder darauf.

Von , Leonie Küthmann Sandra Baumberger , Leonie Küthmann

"Liebe Landwirte, hier spricht euer Landrat Alex Eder", beginnt eine Sprachnachricht, mit der sich eben dieser Landrat am Donnerstag per WhatsApp an die Landwirte in der Region gewandt hat. Hintergrund waren die Protestaktionen, die der Kreisverband Unterallgäu des Bayerischen Bauernverbands (BBV) für Mittwoch im Landkreis geplant hatte: Wie deren Geschäftsführer Helmut Mader auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt, wollten die Landwirte mit ihren Schleppern mehrere Autobahnauffahrten blockieren. Das aber lehnten die Sicherheitsbehörden ab und verwiesen auf die Allgemeinverfügung des Landkreises, die genau das untersagt. In den WhatsApp-Gruppen der Landwirte kursierte daraufhin eine Sprachnachricht, die den Eindruck vermittelte, als würde der Landkreis die Proteste unterdrücken – was Eder so nicht stehen lassen wollte und sich seinerseits mit einer Sprachnachricht an die Landwirte wandte.

"Bitte lasst mich dazu mal einiges klarstellen: Ich käme nie auf die Idee, euren Protest zu unterdrücken, allein schon, weil ich's richtig und wichtig finde, dass ihr auf eure Belange aufmerksam macht und auch ich persönlich in der Landwirtschaft einiges in Schieflage sehe. Ganz abgesehen davon gibt es die Versammlungsfreiheit", sagt Eder. Das Landratsamt sei aber auch Sicherheitsbehörde und dafür verantwortlich, dass durch die Versammlungsfreiheit der einen andere nicht über Gebühr in ihrer Freiheit eingeschränkt oder sogar gefährdet werden. "So viel Protest wie möglich, aber bei möglichst wenig Gefahr für alle anderen." Um alle Interessen abwägen zu können, gebe es in solchen Fällen Abstimmungsgespräche mit den anderen Behörden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen