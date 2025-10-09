Umleitungen, wohin man schaut: Baustellen und Sperrungen strapazieren die Nerven der Autofahrer

Wer eine Fahrt zwischen Pfaffenhausen und Türkheim plant, sollte vorab vielleicht besser aufs Navi schauen oder etwas mehr Zeit einplanen. Denn zahlreiche Baustellen samt Straßensperrungen und Umleitungen erschweren die Routenfindung durchaus und strapazieren die Nerven von Autofahrern und anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern.

Da ist etwa die nur 200 Meter lange Sperrung der B16 in der Ortsdurchfahrt von Pfaffenhausen zwischen Gartenstraße und Mühlstraße. Sie dauert noch bis Anfang Dezember an, umgeleitet wird über die St2037, Schöneberg, B16, die Memminger Straße und Oberrieden.

Baustellen in Pfaffenhausen, Salgen und Hausen

Die Ortsdurchfahrt von Salgen ist auf einer Länge von einem Kilometer gesperrt. Diese Baustelle soll noch bis 17. Oktober andauern. Umgeleitet wird über Hausen, Pfaffenhausen, Bronnen und Mörgen. In Hausen ist hingegen die Mattsieser Straße gesperrt, die – wie der Name schon sagt – nach Mattsies führt. Die Baustelle von einem halben Kilometer Länge ist noch bis 19. Dezember geplant, umgeleitet wird großräumig über Zaisertshofen, Tussenhausen und Mattsies.

Womit wir schon bei der nächsten Baustelle wären: In Mattsies ist die Dorfstraße auf einer Länge von 500 Metern gesperrt, und zwar zwischen Eschleweg und Von-Freyberg-Platz. Die Maßnahme soll ebenfalls bis Mitte Dezember andauern, eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Und auch im Nachbarort Tussenhausen wird gebaut, nämlich auf dem Abzweig nach Zaisertshofen (Angelbergstraße). Die Baustelle von 1,1 Kilometern Länge ist noch bis Ende Oktober geplant. Umgeleitet wird ab Markt Wald über Zaisertshofen nach Tussenhausen.

Zwischen Türkheim und Rammingen gibt es eine Straßensperrung

Wer es dann nach Rammingen geschafft hat und nach Türkheim weiter möchte, sollte ebenfalls den richtigen Weg wählen, um nicht in einer baustellenbedingten Sackgasse zu landen. Denn die MN2 - also die Verbindung der Ramminger und der Türkheimer Umgehungsstraße - ist zwischen dem Abzweig nach Bad Wörishofen und dem Abzweig nach Türkheim-Bahnhof auf 2,4 Kilometern Länge gesperrt, und das noch bis Ende Oktober. Umgeleitet wird über die MN23 und die St2518 nach Türkheim-Bahnhof und weiter über die St2015 nach Türkheim.

„Mega nervig“ findet ein User die Baustellen im Unterallgäu. Er ist öfter von Mittelneufnach über Markt Wald und Tussenhausen nach Mindelheim unterwegs. Wegen der Umleitungen müsse er einen Umweg auf sich nehmen, der Geld und Zeit koste. Eine andere Nutzerin muss regelmäßig vom Türkheimer Norden in den Ramminger Norden und dafür „komplett in Süden bis Bahnhof fahren“.

