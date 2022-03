Bayern hilft diesen Unterallgäuer Gemeinden und Städten

Mindelheim und Tussenhausen dürfen sich über Millionen aus München freuen. Andere Kommunen bekommen weniger Geld. Was es damit auf sich hat.

Die Kreisstadt Mindelheim und die Marktgemeinde Tussenhausen dürfen sich über einen warmen Geldregen freuen. Beide Kommunen erhalten vom Freistaat Bayern einen weit größeren Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer als bisher gedacht.

Wie der Stimmkreisabgeordnete Staatsminister a. D. Franz Josef Pschierer mitteilt, bekommen Mindelheim und Tussenhausen jeweils rund 1,2 Millionen Euro. „Das ist eine sehr gute Nachricht.

Damit bekommen die beiden Gemeinden jetzt deutlich mehr Kompensationsmittel als bei der bereits im Dezember des vergangenen Jahres erfolgten Abschlagszahlung“, schreibt Pschierer in einer Pressemitteilung.

Jetzt bekommen Mindelheim und Tussenhausen noch mehr Geld

Damals hatten Mindelheim und Tussenhausen bereits einen Abschlag in Höhe von rund 437.000 Euro beziehungsweise von rund 530.000 Euro erhalten. Nach der nun endgültigen Festsetzung der Finanzzuweisungen werden somit weitere rund 760.000 Euro an Mindelheim beziehungsweise weitere rund 650.000 Euro an Tussenhausen ausbezahlt.

Insgesamt stehen bayernweit 330 Millionen Euro für die Gewerbesteuerkompensation 2021 zur Verfügung. Für das Jahr 2020 hatten die bayerischen Gemeinden zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie einen pauschalen Ausgleich für Rückgänge in der Gewerbesteuer in Höhe von insgesamt fast 2,4 Milliarden Euro erhalten, davon 1,346 Milliarden Euro vom Freistaat.

Die Forderungen des Freistaats an den Bund, auch für das Jahr 2021 seinen Beitrag zu leisten, wurden nicht aufgegriffen.

Diese Unterallgäuer Kommunen erhalten Geld vom Freistaat

Im Unterallgäu können sich folgende Kommunen über Ausgleichszahlungen freuen. Alle anderen gehen leer aus.

Babenhausen: 287.000 Euro

Bad Wörishofen: 282.000 Euro

Benningen: 146.000 Euro

Buxheim: 172.000 Euro

Heimertingen: 143.000 Euro

Lachen: 33.000 Euro

Lautrach: 2300 Euro.

Memmingerberg: 463.000 Euro.

Mindelheim: 1,2 Millionen Euro.

Kammlach: 179.000 Euro.

Pleß: 1400 Euro.

Sontheim: 71.000 Euro.

Tussenhausen: 1,2 Millionen Euro.

Unteregg: 12.000 Euro.

Wiedergeltingen: 50.000 Euro.

Winterrieden: 20.000 Euro.

Wolfertschwenden: 1,2 Millionen Euro.

Kettershausen: 2500 Euro.

Alle Zahlen sind gerundet. (mz)