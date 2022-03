Bei Corona gilt im Unterallgäu jetzt Eigenverantwortung

Das Unterallgäuer Gesundheitsamt fährt die Kontaktverfolgung noch weiter zurück. Was Kontaktpersonen von Corona-Infizierten jetzt wissen müssen.

Das Gesundheitsamt am Landratsamt Unterallgäu reduziert die Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten weiter. Das bedeutet: Auch bei Kontaktpersonen im eigenen Haushalt nimmt das Gesundheitsamt eine Einstufung nur noch nachrangig vor.

Bedeutend ist für das Gesundheitsamt im Unterallgäu ab sofort nur noch, ob Kontaktpersonen in Einrichtungen mit vulnerablen Personen verkehren, also zum Beispiel in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen. Alle weiteren engen Kontakte und Haushaltsangehörige von Infizierten erhalten nach Auskunft der Behörde vom Freitag in der Regel keine gesonderte Information des Gesundheitsamtes mehr.

Für Quarantäne-Anordnungen gelten nun ebenfalls neue Maßstäbe im Unterallgäu

Er werde auch keine Quarantäne mehr angeordnet. Dieses Vorgehen empfehle Bayerns Gesundheitsministerium. „Gefragt ist eigenverantwortliches Handeln eines jeden Einzelnen“, teilt das Landratsamt mit. Wer mit einer infizierten Person Kontakt hatte oder mit dieser in einem Haushalt lebt, solle für 14 Tage Kontakte reduzieren und „in nicht vermeidbaren Kontaktsituationen einen Mund-Nasenschutz tragen“, heißt es weiter. Bei Symptomen soll ein Schnelltest gemacht werden.

Wer als Kontaktperson nicht im Homeoffice arbeiten kann und in der Arbeit ein Ansteckungsrisiko für andere Personen darstellt, soll dem Gesundheitsamt eine E-Mail an corona-ermittlung@lra.unterallgaeu.de senden mit dem Betreff „Kontaktperson Kontaktdaten“. Name, Adresse, Geburtsdatum und Telefonnummer sollen enthalten sein. Eine Quarantäneanordnung ist dann ausnahmsweise möglich. (mz)

