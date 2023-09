Bei Wärmepumpen an den Lärmschutz denken

Wer eine Luftwärmepumpe einbaut, muss Richtwerte zum Lärmschutz einhalten. Das Landratsamt gibt Tipps.

Nachdem das viel diskutierte Heizungsgesetz nun am 1. Januar 2024 in Kraft tritt, wollen viele Menshcen eine Wärmepumpe in ihre Häuser einbauen, vermutet das Sachgebiet Immissionsschutz am Landratsamt Unterallgäu. Es rät, dabei auch an den Lärmschutz zu denken.

Zum Heizen werden häufig sogenannte Luftwärmepumpen verwendet. Diese nehmen die Luft außerhalb eines Gebäudes auf und nutzen diese zur Erzeugung von Wärme – unter anderem mit einem Ventilator, der Geräusche macht. Deshalb müssen die Betreiber einer solchen Pumpe immissionsschutzrechtliche Vorgaben beachten, auch wenn sie für die Errichtung häufig keine separate Baugenehmigung brauchen, teilt der Immissionsschutz mit.

Werden Lärmschutz-Richtwerte überschritten, droht die Stilllegung der Wärmepumpe

Das heißt: Wer eine Luftwärmepumpe einbauen will, sollte sich vorher erkundigen, ob die Richtwerte der „Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ (TA Lärm) eingehalten werden können. Außerdem sollte man sich informieren, ob für das jeweilige Baugebiet Abstände und Mindestschallleistungspegel für Luftwärmepumpen vorgegeben sind. Denn das ist in manchen Bebauungsplänen der Fall.

Wird eine Wärmepumpe unsachgemäß oder mit zu wenig Abstand zu den Nachbarn aufgestellt, kann es sein, dass dies zu Lärmproblemen führt. Werden die Richtwerte der TA Lärm überschritten, droht im schlimmsten Fall die Stilllegung der Anlage. Weiterführende Informationen sind auf der Homepage des Bayerischen Landesamtes für Umwelt zu finden unter www.lfu.bayern.de. (mz)