Unterallgäu

vor 19 Min.

Bekommt der Pflegestützpunkt eine zweite Chance?

Plus Der Vorschlag, in der Fachstelle für Seniorenangelegenheiten eine zusätzliche halbe Stelle zu schaffen, facht die Diskussion um den Pflegestützpunkt neu an.

Von Sandra Baumberger

Im September sah es so aus, als wäre das Thema eines Pflegestützpunkts für das Unterallgäu endgültig vom Tisch: In der damaligen Sitzung des Ausschusses für Personal und Soziales hatten sechs Mitglieder für die Einführung des unabhängigen, staatlich geförderten Beratungsangebots für pflegende Angehörige gestimmt, sechs dagegen. Damit war klar: Es wird keinen Pflegestützpunkt geben. Doch nun beschäftigte er die Ausschussmitglieder erneut – und das, obwohl er noch nicht einmal auf der Tagesordnung stand.

