Betriebshelfer werden auch im Unterallgäu dringend gesucht

Viele Vollzeitkräfte sind in Rente gegangen. Ein Imagefilm soll potenziellen Nachwuchskräften Lust auf den Einsatz auf Bauernhöfen machen. Auch eine Unterallgäuerin wird vorgestellt.

Natalie Sauter ist die einzige verbliebene Dorfhelferin der Katholische Dorfhelferinnen und Betriebshelfer in Bayern (KDBH) im Maschinenring Unterallgäu. Sie ist ausgebildete Hauswirtschafterin. Der KDBH ist eine gemeinnützige Einrichtung zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege. Neben ihrem Einsatz seit fünf Jahren im Maschinenring arbeitet sie auch auf dem Hof ihres Freundes in Burg/Markt Rettenbach mit.

Seit Jahrzehnten bildet die Betriebshilfe im Maschinenring Unterallgäu die Hauptsäule und eine immense Stütze für die Landwirte. Bisher konnten die rund 1100 aktiven Landwirtsfamilien im Ringgebiet auf ein starkes Team zählen. Kürzlich gingen einige Vollzeitkräfte in Rente. Nun sind es nur noch 15 Betriebshelfer. Für Einsatzleiterin Teresa Kofler ist es inzwischen schwer, den Bedarf zu decken. So wirbt sie in Schulen oder in sozialen Medien für den abwechslungsreichen Beruf. Nachdem die Familienbetriebe stärker wachsen als Arbeitskräfte vorhanden sind, können sie ihre Hofnachfolger kaum für überbetriebliche Einsätze freigeben, sondern sind selbst zu knapp mit Arbeitskräften ausgestattet.

Die Helferinnen werden privat und bei der Arbeit vorgestellt

Nun initiiert Teresa Kofler zusammen mit dem Bundesverband der Maschinenringe in Neuburg/Donau einen Imagefilm und stellt drei Damen aus der Riege vor. Am Welttag der Frauen, 8. März, wird der Film über den eigenen Kanal auf Youtube und im eigenen MR-Magazin veröffentlicht. Regisseur Patrick Fischer und Kameramann Alex Waas waren mehrere Tage beim Filmen auf Bauernhöfen. Vorgestellt werden Anna Junginger, Hannah Pross und Natalie Sauter in ihrem Lebensumfeld und bei der Arbeit. Während sie im Winter meist die Tiere melken und versorgen oder auch im Haushalt mithelfen, können sie zu Erntezeiten auch auf Maschinen im Einsatz sein.

Aktuell ist Anna Junginger bei Rainer Waizenegger in Legau tätig. Die gelernte Hauswirtschafterin und Landwirtin findet es ideal, dass sie ihre Freude an Natur und Tieren im Beruf und auf dem Milchviehbetrieb ihres Freundes verwirklichen kann. Das Schönste ist für sie, „wenn ich auf Höfe komme, die dankbar sind“. Auch Hannah Pross ist in Legau im Einsatz. Die studierte Landwirtin aus Pforzheim ist erst seit einem Jahr beim Maschinenring Unterallgäu in Memmingen. Im Sommer arbeite sie als Sennerin auf einer österreichischen Alm. Gefilmt wurden sie auch bei ihren jeweiligen Lieblingshobbys.

Ohne Betriebshelferinnen geht es einfach nicht

Der neue Film will die Schwerpunkte des Maschinenring Unterallgäu in der Betriebshilfe vorstellen und ermuntern, diesen Beruf mit Tieren und Natur zu ergreifen. „Ohne uns Betriebshelferinnen geht’s einfach nicht“, fasst Natalie Sauter zusammen.