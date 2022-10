Blackout: Wenn plötzlich der Strom weg ist – und weg bleibt

Plus Wie sich der Landkreis Unterallgäu auf einen Blackout vorbereitet und was jeder von uns selbst tun kann, um bei einem Stromausfall gewappnet zu sein.

Ganz ehrlich: Wie lange würden Sie über die Runden kommen, wenn von diesem Moment an plötzlich der Strom weg wäre und die nächsten Tage auch nicht mehr wiederkäme? Wie lange würden Ihre Medikamente, Ihre Essens- und Getränkevorräte reichen? Wie würden Sie kochen, wie heizen? Hätten Sie genügend Bargeld zu Hause und wären alle Tiere versorgt? „Blackout“ nennt sich ein Szenario, das sich viele gar nicht vorstellen mögen, dessen Wahrscheinlichkeit Experten zufolge aber gar nicht mal so unwahrscheinlich ist: ein Stromausfall, nicht nur über mehrere Minuten oder Stunden, sondern über Tage.