Unterallgäu

05.08.2022

Blick in die Geschichtsbücher: Extreme Hitze und Kälte im Unterallgäu

Die Sonne scheint am Himmel, es ist heiß und trocken.

Plus Wetterereignisse in grauer Vorzeit sind in historischen Büchern – zum Beispiel aus Ottobeuren – festgehalten: Als es heiße Sommer, aber auch strenge Winter gab.

Von Franz Kustermann

Derzeit stöhnt die Natur vor Trockenheit und Sommerhitze. Überschwemmungen, Brände, Stürme werden häufiger, aber auch früher gab es schon Zeiten mit extremen Wetterereignissen, wie ein Blick in alte Dokumente zeigt: In historischen Büchern, etwa in alten Aufzeichnungen der Klöster Ottobeuren, Rottenburg, Ursberg und Einsiedeln, ist nachzulesen, dass es auch vor vielen Hundert Jahren schon gewaltige Wetterkapriolen gab.

