Unterallgäu

18:05 Uhr

Bricht nach Corona jetzt im Unterallgäu das Reisefieber aus?

Sonne, Strand und Meer ziehen die Menschen an. Es werden wieder Urlaube gebucht. Doch der Aufwand ist größer geworden.

Plus Die Pandemie bremste lange auch die Urlaubsfreude aus. Fachleute aus dem Unterallgäu erklären, was jetzt möglich ist und worauf Weltenbummler achten müssen.

Von Dominik Bunk

Seit fast zwei langen Jahren wird unser Leben mittlerweile von der Corona-Pandemie begleitet. Lockdown hier, Test da, das und das kann nicht stattfinden. Da wünschen sich viele nur noch eines: Urlaub. Mit Cocktail am Strand und den Füßen im Sand. Neues in fernen Ländern entdecken, den Pandemie-Alltag vergessen – und Corona ist wieder einfach nur ein mexikanisches Exportbier. Wir haben mit Bernd Hammermayer, dem Inhaber des Mindelheimer Reisebüros Frundsberg Reisen und Claudia Hofmann, der Inhaberin des Türkheimer Reisebüros, darüber gesprochen, was aktuell möglich ist. Außerdem erklären die beiden, worauf Reisewillige achten müssen und wie es für die Branche weitergeht.

