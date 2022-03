Innenministerium fordert: Bürgerversammlungen „alsbald“ nachholen

Plus Durch die Corona-Pandemie sind auch in Bad Wörishofen Bürgerversammlungen ausgefallen. Die Nachholfrist läuft bald ab – doch es gibt Änderungen.

Die Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr für den Ausfall zahlreicher Bürgerversammlungen gesorgt. Diese müssten eigentlich bis zum 31. März 2022 nachgeholt werden. Darauf habe das bayerische Innenministerium zuletzt im November hingewiesen, teilt das Landratsamt auf Nachfrage mit. Die Einschränkung lautete aber: sofern dies das Pandemiegeschehen erlaubt.