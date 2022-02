Corona-Inzidenz bei Kindern im Unterallgäu fast bei 6000

Der Landkreis Unterallgäu hat mittlerweile eine der höchsten Corona-Inzidenzen Deutschlands.

Corona breitet sich im Landkreis Unterallgäu weiter rasend schnell aus. Vor allem bei den Kindern und Jugendlichen sind die Zahlen hoch. Die Inzidenz bei den Fünf- bis 14-Jährigen beispielsweise lag am 14. Februar bei 5790. Das geht aus Zahlen der Priesemann-Gruppe hervor, welche die RKI-Statistiken auswertet. Demnach liegt die Inzidenz bei den 15- bis 34-Jährigen am Montag bei 3491. Bei den bis vier Jahre alten Kindern beträgt der Wert 1712.

Mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 2575,9 liegt der Landkreis Unterallgäu zudem mittlerweile auf Platz sechs der Landkreise in Deutschland. Es ist der höchste Wert aller Allgäuer Landkreise. In Schwaben hatte am Montag nur der Landkreis Neu-Ulm schlechtere Zahlen. Seit Tagen schon liegen die Werte im Unterallgäu deutlich über der Marke von 2000, während sie in den anderen Allgäuer Landkreisen teils deutlich darunter liegen.

Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist auf 28.712 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 241 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

Die Corona-Inzidenz im Unterallgäu ist hoch, die Impfbereitschaft dagegen nicht

Derweil bleibt die Impfquote im Unterallgäu weiterhin vergleichsweise niedrig. 68,5 Prozent der Menschen im Unterallgäu und in Memmingen sind derzeit voll geimpft. Das teilt das Landratsamt mit. Es ist der Stand vom 10. Februar. Bayernweit sind es 73,8 Prozent, bundesweit 74,8.

Größer ist das Interesse da schon an dem neuen Besuchsdienst des Landkreises für Impfungen zuhause. 21 Termine gab es zum Start am 7. Februar. "Das ging sehr gut los", freut sich Winkler. Fast die Hälfte seien Erstimpfungen gewesen. Am Montag habe sich sogar eine 102 Jahre alte Frau angemeldet. Auch sie wird nun vom Impfteam in den eigenen vier Wänden geimpft. Ob sie zugleich die älteste Unterallgäuerin ist, die sich impfen lässt, sei zwar wahrscheinlich, könne aber nicht sicher gesagt werden. Leider sei es immer noch nicht möglich, aus dem digitalen Impfportal BayIMCO statistische Daten zu gewinnen. Das sei schade, sagt Winkler. Auch die ersten "Viertimpfungen" hat es im Impfzentrum Bad Wörishofen nun gegeben. Dabei halte man sich aber sehr genau an die geltenden Empfehlungen der Stiko, betont die Ärztin. Deshalb habe es auch schon Diskussionen im Impfzentrum gegeben. Möglich sei eine vierte Impfung beispielsweise für Menschen ab 70 Jahren, Beschäftigte oder Bewohner in Pflegeeinrichtungen. Auch bei Immunschwäche kommt eine vierte Impfung in Frage. Diese sollte laut Winkler aber erst drei Monate nach dem Booster erfolgen, bei Personalimpfungen nach sechs Monaten. "Mit einer Dreifachimpfung ist man im Prinzip ausreichend gesichert", sagt Winkler.

