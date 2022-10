Corona-Inzidenz im Unterallgäu steigt auf über 1000

Die Corona-Welle wird auch im Unterallgäu immer höher, obwohl nur PCR-Tests für die Statistik zählen. Im Allgäu acht weitere Todesfälle.

Corona breitet sich im Landkreis Unterallgäu weiterhin enorm stark aus. Das Robert-Koch-Institut (RKI) ermittelte am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1009,6 für das Unterallgäu. Zum Vergleich: Vor einem Monat lag der Wert noch bei 147,1. Wobei die Dunkelziffer hoch ist, denn es wird kaum noch getestet und für die Statistik zählen zudem nur PCR-Tests. Viele Infizierte lassen diesen PCR-Test gar nicht mehr machen und werden damit durch die Statistik nicht erfasst.

Dunkelziffer mehr als dreimal so hoch wie die offiziellen Werte?

Der deutsche Amtsärzteverband hatte diese Dunkelziffer im August auf das Zwei- bis Dreifache des offiziellen Inzidenzwertes geschätzt. "Die Zahl der nicht gemeldeten Fälle in ganz Deutschland ist nicht bekannt", teilt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit. Eine Studie des Robert Koch-Instituts in der Gemeinde Kupferzell in Baden-Württemberg habe aber gezeigt, dass in "dem Ort 3,7-mal mehr Infektionen nachgewiesen werden konnten, als bislang bekannt waren", heißt es weiter.

Im Unterallgäu bislang 261 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion

Die Zahl der Todesfälle im Unterallgäu liegt unverändert bei 261. Für das gesamte Allgäu meldet das RKI seit dem Wochenende acht weitere Todesfälle. Damit sind im Allgäu seit dem Beginn der Pandemie 1155 Menschen mit oder an einer nachgewiesenen Corona-Infektion gestorben. Im Allgäu gab es an den vergangenen sieben Tagen insgesamt 7445 nachgewiesene Neuinfektionen, im Unterallgäu waren es in dieser Zeit 1492. Insgesamt gab es im Unterallgäu bislang 69.559 nachgewiesene Corona-Infektionen.

Auch in den Nachbarlandkreisen sind die Zahlen hoch. Das Ostallgäu liegt am Dienstag bei einer Inzidenz von 1552,7, Lindau bei 1016,6, das Oberallgäu bei 1030,5, Kaufbeuren bei 811,2, Kempten bei 789,2 und Memmingen bei 807,2.

