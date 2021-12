Corona-Regeln in Gaststätten: Polizei kontrolliert 130 Personen im Unterallgäu

Die Mindelheimer Polizei hat zusammen mit einem Vertreter des Gesundheitsamts die Einhaltung von Corona-Regeln in Unterallgäuer Gaststätten kontrolliert. Bei einem Impfnachweis hatten die Beamten Zweifel.

Am Wochenende waren zwei Kontrollteams der Polizei Mindelheim zusammen mit einem Vertreter des Gesundheitsamts im Unterallgäu unterwegs, um die Einhaltung der Corona-Regeln in Gaststätten und Spielotheken zu überprüfen. Insgesamt wurden 130 Personen in elf Örtlichkeiten kontrolliert.

Ein Impfnachweis wird auf Verdacht der Urkundenfälschung geprüft

Alle Geschäftsinhaber hielten sich vorbildlich an das geltende Recht, so die Polizei. Den Beamten fiel ein Impfnachweis auf, der nun auf Verdacht der Urkundenfälschung geprüft wird. Erneut wurden die Kontrollen vor allem von älteren Gästen begrüßt und befürwortet, so die Polizei in ihrer Mitteilung. (mz)