Corona-Update fürs Unterallgäu am 22. Februar

Inzidenzwert, Neuinfektionen und die wichtigsten Corona-Zahlen aus dem Unterallgäu. Hier ist das Corona-Update für den Landkreis Unterallgäu.

Update 22. Februar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Dienstag bei 2068,2 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 267 auf auf 32.230 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 242 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 22. Februar insgesamt 73 Covid-Patienten auf der Normalstation und acht auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Dienstag 14 Covid-Fälle auf der Normalstation und einer auf der Intensivstation versorgt, in Ottobeuren fünf auf der Normalstation.

Update 21. Februar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Montag bei 2205,1 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 450 auf auf 31.963 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 242 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 21. Februar insgesamt 67 Covid-Patienten auf der Normalstation und sieben auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Montag elf Covid-Fälle auf der Normalstation und zwei auf der Intensivstation versorgt, in Ottobeuren sechs auf der Normal- und einer auf der Intensivstation.

Update 20. Februar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Sonntag bei 2050,4 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist auf 31.513 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 242 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

Update 18. Februar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Freitag bei 1995,0 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 435 auf 30.525 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 242 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 18. Februar insgesamt 59 Covid-Patienten auf der Normalstation und acht auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Freitag zehn Covid-Fälle auf der Normalstation und einer auf der Intensivstation versorgt, in Ottobeuren vier auf der Normal- und einer auf der Intensivstation.

Update 17. Februar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Donnerstag bei 2088,7 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 529 auf 30.090 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 242 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 17. Februar insgesamt 60 Covid-Patienten auf der Normalstation und acht auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Donnerstag zehn Covid-Fälle auf der Normalstation und einer auf der Intensivstation versorgt, in Ottobeuren fünf auf der Normal- und einer auf der Intensivstation.

Update 16. Februar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu sinkt weiter. Sie liegt am Mittwoch bei 2081,2 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 376 auf 29.561 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 241 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 16. Februar insgesamt 65 Covid-Patienten auf der Normalstation und acht auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Mittwoch zehn Covid-Fälle auf der Normalstation und einer auf der Intensivstation versorgt, in Ottobeuren sechs auf der Normalstation.

Update 15. Februar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Dienstag bei 2298,8 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 474 auf 29.185 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 241 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 15. Februar insgesamt 65 Covid-Patienten auf der Normalstation und neun auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Dienstag zehn Covid-Fälle auf der Normalstation und zwei auf der Intensivstation versorgt, in Ottobeuren fünf auf der Normalstation.





Update 14. Februar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Montag bei 2575,9 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist auf 28.712 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 241 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

Weiterhin enorm steigend ist die Inzidenz bei den Kindern und Jugendlichen. In der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen lag sie am 14. Februar bei 5790. Das geht aus Zahlen der Priesemann-Gruppe hervor, welche die RKI-Statistiken auswertet.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 14. Februar insgesamt 60 Covid-Patienten auf der Normalstation und acht auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Montag zwölf Covid-Fälle auf der Normalstation und einer auf der Intensivstation versorgt, in Ottobeuren vier auf der Normalstation.

Update 11. Februar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Donnerstag bei 2177,0 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 559 auf 27.548 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 241 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 11. Februar insgesamt 48 Covid-Patienten auf der Normalstation und neun auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Donnerstag neun Covid-Fälle auf der Normalstation und zwei auf der Intensivstation versorgt, in Ottobeuren vier auf der Normalstation.

Update 10. Februar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Mittwoch bei 2149,6 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 517 auf 26.989 gestiegen. Das Robert-Koch-Institut vermeldet einen weiteren Todesfall. Das heißt: An oder mit Corona gestorben sind 241 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 10. Februar insgesamt 54 Covid-Patienten auf der Normalstation und zehn auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Mittwoch sieben Covid-Fälle auf der Normalstation und zwei auf der Intensivstation versorgt, in Ottobeuren vier auf der Normalstation.

Update 9. Februar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Mittwoch bei 2099,0 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 763 auf 26.472 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 240 Landkreisbürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 9. Februar insgesamt 49 Covid-Patienten auf der Normalstation und acht auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Mittwoch drei Covid-Fälle auf der Normalstation versorgt, in Ottobeuren drei auf der Normalstation und einer auf Intensiv.

Update 8. Februar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Dienstag bei 1886,2 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 797 auf 25.709 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 240 Landkreisbürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 8. Februar insgesamt 48 Covid-Patienten auf der Normalstation und sieben auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Dienstag drei Covid-Fälle auf der Normalstation versorgt, in Ottobeuren vier auf der Normalstation und einer auf Intensiv.

Update 7. Februar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Montag bei 1637,9 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 67 auf 24.912 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 240 Landkreisbürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 7. Februar insgesamt 40 Covid-Patienten auf der Normalstation und acht auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Montag vier Covid-Fälle auf der Normalstation versorgt, in Ottobeuren drei auf der Normalstation und einer auf Intensiv.

Update 6. Februar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Sonntag bei 1670 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist auf 24.845 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 240 Landkreisbürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor.

Besonders hoch ist die Corona-Inzidenz weiterhin bei Kindern und Jugendlichen im Unterallgäu. In der Gruppe der Fünf- bis 14-Jährigen beispielsweise liegt die Inzidenz am Sonntag bei 3920. Das geht aus Zahlen der Priesemann-Gruppe hervor, welche die RKI-Statistiken auswertet.

Den höchsten Wert der Allgäuer Landkreise hat derzeit das Ostallgäu mit einer Inzidenz von 1930,1.

Update 4. Februar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Freitag bei 1661,1 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 546 auf 24.334 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 240 Landkreisbürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 4. Februar insgesamt 34 Covid-Patienten auf der Normalstation und sechs auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Freitag zwei Covid-Fälle auf der Normalstation versorgt, in Ottobeuren sieben.

Update 3. Februar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Donnerstag bei 1543,5 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 444 auf 23.788 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 240 Landkreisbürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 3. Februar insgesamt 38 Covid-Patienten auf der Normalstation und fünf auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Donnerstag zwei Covid-Fälle auf der Normalstation versorgt, in Ottobeuren sieben.

Update 2. Februar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Mittwoch bei 1501,1 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 438 auf 23.344 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 240 Landkreisbürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

Update 1. Februar

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Dienstag bei 1378,6 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 399 auf 22.906 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 240 Landkreisbürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 1. Februar insgesamt 31 Covid-Patienten auf der Normalstation und fünf auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Dienstag zwei Covid-Fälle auf der Normalstation versorgt, in Ottobeuren sechs.





