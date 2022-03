Corona-Update fürs Unterallgäu am 28. März

Inzidenzwert, Neuinfektionen und die wichtigsten Corona-Zahlen aus dem Unterallgäu. Hier ist das Corona-Update für den Landkreis Unterallgäu.

Update 28. März

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Montag bei 2250,2 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, liegt bei 47.045. An oder mit Corona gestorben sind 247 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Kliniken des Allgäuer Klinikverbunds gibt es derzeit 86 Corona-Patienten, davon sind 74 auf Normalstationen und 12 auf Intensiv. In Mindelheim sind insgesamt 16 Corona-Patienten untergebracht, davon zwei auf der Intensivstation.

Update 25. März

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Freitag bei 2517,0 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist seit Donnerstag um 725 auf 46.483 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 246 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Kliniken des Allgäuer Klinikverbunds gibt es derzeit 87 Corona-Patienten, davon sind 79 auf Normalstationen und neun auf Intensiv. In Mindelheim sind insgesamt 16 Corona-Patienten untergebracht, davon einer auf der Intensivstation.

Update 24. März

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Donnerstag bei 2480,8 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist seit Mittwoch um 845 auf 45.758 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 245 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Kliniken des Allgäuer Klinikverbunds gibt es derzeit 94 Corona-Patienten, davon sind 84 auf Normalstationen und zehn auf Intensiv. In Mindelheim sind insgesamt 16 Corona-Patienten untergebracht, davon zwei auf der Intensivstation.

Update 23. März

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Mittwoch bei 2465,7 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist seit Dienstag um 494 auf 44.914 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 245 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Kliniken des Allgäuer Klinikverbunds gibt es derzeit 93 Corona-Patienten, davon sind 84 auf Normalstationen und neun auf Intensiv. In Mindelheim sind insgesamt 16 Corona-Patienten untergebracht, davon drei auf der Intensivstation.

Update 22. März

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Dienstag bei 2419,9 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist seit Montag um 689 auf 44.420 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 245 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Kliniken des Allgäuer Klinikverbunds gibt es derzeit 95 Corona-Patienten, davon sind 85 auf Normalstationen und zehn auf Intensiv. In Mindelheim sind insgesamt 14 Corona-Patienten untergebracht, davon drei auf der Intensivstation.

Update 21. März

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Montag bei 2241,3 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist seit Sonntag um 281 auf 43.731 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 245 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Kliniken des Allgäuer Klinikverbunds gibt es derzeit 91 Corona-Patienten, davon sind 82 auf Normalstationen und neun auf Intensiv. In Mindelheim sind insgesamt 15 Corona-Patienten untergebracht, davon drei auf der Intensivstation.

Update 20. März

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Sonntag bei 2248,8 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist seit Freitag um 676 auf 43.450 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 245 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

Die höchste Corona-Inzidenz im Allgäu hat derzeit der Landkreis Lindau (2708,2). So sieht es am Sonntag im Rest des Allgäus aus: Memmingen 2414,3, Kaufbeuren 2333,1, Ostallgäu 2325,5, Kempten 2319,4 und im Oberallgäu 2304,4.

Update 18. März

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Mittwoch bei 2307,0 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 661 auf 42.774 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 245 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbunds liegen derzeit 90 nachweislich mit Corona infizierte Patientinnen und Patienten, davon 77 auf den Normal- und 13 auf den Intensivstationen. In der Mindelheimer Klinik sind sechs Corona-Patienten auf der Normalstation und zwei auf Intensiv, in Ottobeuren gibt es keinen Corona-Fall.

Update 17. März

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Mittwoch bei 2443,8 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 834 auf 42.113 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 245 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

Update 16. März

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Mittwoch bei 2362,4 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 436 auf 41.279 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 245 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 16. März insgesamt 92Covid-Patienten auf der Normalstation und 13 auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Mittwoch zwölf Covid-Fälle auf der Normalstation und zwei auf der Intensivstation versorgt, in Ottobeuren keiner.

Update 15. März

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Dienstag bei 2332,3 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 386 auf 40.843 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 245 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 15. März insgesamt 82Covid-Patienten auf der Normalstation und zwölf auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Dienstag elf Covid-Fälle auf der Normalstation und zwei auf der Intensivstation versorgt, in Ottobeuren keiner.

Update 14. März

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Montag bei 2280,3 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 290 auf 40.457 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 245 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 14. März insgesamt 63 Covid-Patienten auf der Normalstation und 10 auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Montag elf Covid-Fälle auf der Normalstation und zwei auf der Intensivstation versorgt, in Ottobeuren keiner.

Update 13. März

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Sonntag bei 2343,9 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist auf 40.167 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 245 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

Update 11. März

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Freitag bei 2238,6 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 855 auf 39.360 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 245 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 11. März insgesamt 69 Covid-Patienten auf der Normalstation und 10 auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Freitag sieben Covid-Fälle auf der Normalstation und zwei auf der Intensivstation versorgt, in Ottobeuren keiner.

Update 10. März

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Donnerstag bei 1919,8 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 705 auf 38.505 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 245 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 10. März insgesamt 48 Covid-Patienten auf der Normalstation und 13 auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Donnerstag vier Covid-Fälle auf der Normalstation und drei auf der Intensivstation versorgt, in Ottobeuren keiner.

Update 9. März

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Mittwoch bei 1761,0 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 375 auf 37.800 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 244 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 9. März insgesamt 59 Covid-Patienten auf der Normalstation und 13 auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Mittwoch drei Covid-Fälle auf der Normalstation und drei auf der Intensivstation versorgt, in Ottobeuren einer auf der Normalstation.

Update 8. März

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Dienstag bei 1724,1 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 368 auf 37.103 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 244 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 8. März insgesamt 55 Covid-Patienten auf der Normalstation und zehn auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Dienstag drei Covid-Fälle auf der Normalstation und drei auf der Intensivstation versorgt, in Ottobeuren einer auf der Normalstation.

Update 7. März

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Montag bei 1857,5 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 368 auf 37.103 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 243 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 7. März insgesamt 62 Covid-Patienten auf der Normalstation und neun auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Montag sechs Covid-Fälle auf der Normalstation und zwei auf der Intensivstation versorgt, in Ottobeuren einer auf der Normal- und einer auf der Intensivstation.

Update 6. März

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Sonntag bei 1657,0 Fällen pro 100.000 Einwohner. Insgesamt 36.735 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. An oder mit Corona gestorben sind 243 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

Update 4. März

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Freitag bei 1619,4 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 400 auf 36.058 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 243 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 4. März insgesamt 58 Covid-Patienten auf der Normalstation und sieben auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Freitag sechs Covid-Fälle auf der Normalstation und zwei auf der Intensivstation versorgt, in Ottobeuren einer auf der Normalstation.

Update 3. März

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Donnerstag bei 1651,6 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 467 auf 35.658 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 243 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 3. März insgesamt 55 Covid-Patienten auf der Normalstation und fünf auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Donnerstag vier Covid-Fälle auf der Normalstation und einer auf der Intensivstation versorgt, in Ottobeuren einer auf der Normalstation.

Update 2. März

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Mittwoch bei 1728,2 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 316 auf 35.191 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 243 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 2. März insgesamt 56 Covid-Patienten auf der Normalstation und fünf auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Mittwoch vier Covid-Fälle auf der Normalstation und einer auf der Intensivstation versorgt, in Ottobeuren zwei auf der Normalstation.

Update 1. März

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu liegt am Dienstag bei 1797,3 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, ist um 487 auf 34.875 gestiegen. An oder mit Corona gestorben sind 243 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Das geht aus den Zahlen des Robert-Koch-Instituts hervor.

In den Häusern des Allgäuer Klinikverbundes liegen am 1. März insgesamt 52 Covid-Patienten auf der Normalstation und fünf auf der Intensivstation. In Mindelheim wurden am Dienstag vier Covid-Fälle auf der Normalstation und einer auf der Intensivstation versorgt, in Ottobeuren einer auf der Normalstation.





Sie interessieren sich für die Corona-Zahlen vor März 2022? Dann geht es hier zu Archiv des Unterallgäuer Corona-Updates: Zahlen von September 2020 bis Februar 2022