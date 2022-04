Corona-Update fürs Unterallgäu am 8. April

Inzidenzwert, Neuinfektionen und die wichtigsten Corona-Zahlen aus dem Unterallgäu. Hier ist das Corona-Update für den Landkreis Unterallgäu.

Update 8. April

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist gesunken und liegt am Freitag bei 1254,8 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, beziffert das Robert-Koch-Institut auf 51.393. An oder mit Corona gestorben sind 249 Landkreisbürgerinnen und -bürger.

In den Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu werden derzeit 67 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, davon vier auf der Intensivstation. In Mindelheim werden 17 Corona-Patienten versorgt, davon zwei auf der Intensivstation. Im Ottobeurer Krankenhaus gibt es derzeit keinen Coronafall.

Update 7. April

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist gesunken und liegt am Donnerstag bei 1312,9 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, beziffert das Robert-Koch-Institut auf 51.020. An oder mit Corona gestorben sind 249 Landkreisbürgerinnen und -bürger.

In den Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu werden derzeit 72 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, davon fünf auf der Intensivstation. In Mindelheim werden 18 Corona-Patienten versorgt, davon zwei auf der Intensivstation. Im Ottobeurer Krankenhaus gibt es derzeit keinen Coronafall.

Update 6. April

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist gesunken und liegt am Mittwoch bei 1543,5 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, beziffert das Robert-Koch-Institut auf 50.701. An oder mit Corona gestorben sind 249 Landkreisbürgerinnen und -bürger.

In den Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu werden derzeit 75 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, davon sechs auf der Intensivstation. In Mindelheim werden 18 Corona-Patienten versorgt, davon zwei auf der Intensivstation. Im Ottobeurer Krankenhaus gibt es derzeit keinen Coronafall.

Update 5. April

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist erneut gesunken und liegt am Dienstag bei 1652,3 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, beziffert das Robert-Koch-Institut auf 50.382. An oder mit Corona gestorben sind 249 Landkreisbürgerinnen und -bürger.

In den Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu werden derzeit 79 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, davon sechs auf der Intensivstation. In Mindelheim werden 16 Corona-Patienten versorgt, davon einer auf der Intensivstation. Im Ottobeurer Krankenhaus gibt es derzeit keinen Coronafall.

Update 4. April

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist erneut leicht gesunken und liegt am Montag bei 1971,1 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, beziffert das Robert-Koch-Institut auf 50.070. An oder mit Corona gestorben sind 248 Landkreisbürgerinnen und -bürger.

In den Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu werden derzeit 92 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, davon zwölf auf der Intensivstation. In Mindelheim werden 21 Corona-Patienten versorgt, davon drei auf der Intensivstation. In Ottobeuren wird ein Coronafall auf der Normalstation behandelt.

Update 3. April

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist erneut leicht gesunken und liegt am Freitag bei 1941,0 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Das ist zugleich der höchste Wert im Allgäu. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, beziffert das Robert-Koch-Institut auf 49.960. An oder mit Corona gestorben sind mittlerweile 248 Landkreisbürgerinnen und -bürger. Anfang März lag diese Zahl bei 243.

Im Allgäu insgesamt gab es zuletzt 12.305 Neuinfektionen binnen sieben Tagen. Nach dem Unterallgäu hat derzeit das Oberallgäu die höchsten Infektionszahlen mit einer Inzidenz von 1875,1. Kempten liegt am Sonntag bei 1861,1, es folgen Lindau (1723,8), das Ostallgäu (1716,6), Kaufbeuren (1665,8) und Memmingen mit 1485,6.

Update 1. April

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu ist erneut leicht gesunken und liegt am Freitag bei 2076,4 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, beziffert das Robert-Koch-Institut auf 49.543. An oder mit Corona gestorben sind unverändert 247 Landkreisbürgerinnen und -bürger.

In den Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu werden derzeit 93 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, davon 18 auf der Normalstation. In Mindelheim werden 19 Corona-Patienten versorgt, davon sechs auf der Intensivstation. Im Memminger Klinikum sind es 55 Corona-Patientinnen und -Patienten, darunter vier Kinder. Vier Erwachsene werden auf der Intensivstation behandelt.





Sie interessieren sich für die Corona-Zahlen vor April 2022? Dann geht es hier zu Archiv des Unterallgäuer Corona-Updates: Zahlen von September 2020 bis März 2022