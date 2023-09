Unterallgäu

Dagmar Fritz-Kramer von Baufritz erhält Deutschen Umweltpreis

Dagmar Fritz-Kramer, Geschäftsführerin des Holzbau-Unternehmens Baufritz in Erkheim, Unterallgäu, hat den Deutschen Umweltpreis erhalten. Sie treibe den Klimaschutz in der Baubranche voran, hieß es in der Begründung.

Plus Heinz Sielmann und Michail Gorbatschow haben ihn bekommen: Den Deutschen Umweltpreis. Nun auch Dagmar Fritz-Kramer, Chefin des Holzbau-Unternehmens Baufritz.

Von Andreas Berger

„Wir sind ganz schön aus dem Häuschen“, sagt Dagmar Fritz-Kramer am Montag am Telefon. Gerade ist bekanntgeworden, dass die Chefin des Erkheimer Holzbau-Unternehmens Baufritz den Deutschen Umweltpreis gewonnen hat, eine der höchstdotierten Umweltauszeichnungen Europas. Und das an ihrem Geburtstag.

Der 500-Mitarbeiter-Betrieb aus dem Unterallgäu ist unter anderem dafür ausgezeichnet worden, weil er energieeffizient und ökologisch baut und den Klimaschutz in der Baubranche vorantreibt. Zudem sei Dagmar Fritz-Kramer „Ideengeberin für neue Wege im Bausektor“. Wir haben mit ihr darüber gesprochen:

