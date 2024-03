Unterallgäu

19:00 Uhr

Jazz isch: Damit der Flügel richtig steht und die Nougatstücke schmecken

Die Band "Masaa" eröffnet am Donnerstag die Konzertreihe "Jazz isch" in Mindleheim.

Plus In dieser Woche heißt es wieder "Jazz isch" in Mindelheim und Sontheim. Organisator Peter Schmid hat in diesem letzten Tagen noch alle Hände voll zu tun.

Von Tina Schlegel

Lieber Peter, wenige Tage noch, dann heißt es im Theater in Mindelheim und in der Dampfsäg in Sontheim wieder Jazz isch. Zum 31. Mal. Denkst Du die Zahl immer mit oder ist es einfach das erste Festival nach dem großen Jubiläum?



Peter Schmid: Das Jubiläum spielt in der Planung keine Rolle, jedes Festival ist besonders und ein Jubiläum für sich. Die Zahl 31 lässt mich aber schon kurz innehalten. Unglaublich! Und es macht unverändert Freude. Besonders wenn ich sehe, dass das Programm angenommen wird und wir unser Planungsziel, die Null am Horizont, erreichen können. Und dies rein ehrenamtlich und nun schon über drei Jahrzehnte.

Wie verläuft die letzte Woche vor so einem großen Event?



Peter Schmid: Mein häufigster Blick geht in diesen Tagen zu den Vorverkaufsstellen, denn der Ticketverkauf ist, ergänzt mit der Unterstützung der Sponsoren, schlicht das Rückgrat des gesamten Festivals. So brauchen wir immer eine bestimmte Besucherzahl im Gesamtpaket der vier Tage, um verlustfrei über die Runde zu kommen. Ansonsten ist diese Zeit geprägt von Feinabstimmungen. Hotelbelegung, Shuttle-Service. Bei einer Band kommen fünf verschiedene Personen zu fünf verschiedenen Zeiten an und müssen danach auch wieder zu verschiedenen Zeiten weiter. Dann fehlt noch ein Flügel, ein Teil der Backline, die neuen T-Shirts verzögern sich. Eben sind die jährlich neuen Nougat-Teilchen eingetroffen und haben den durchgeführten Qualitätstest bestanden …

